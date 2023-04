​L’estat del patrimoni ecològic del Baix Solsonès guiarà la presentació del projecte Bassadòria a Solsona

La primera activitat dea Solsona ciutat es realitzarà. La xerrada anomenadaserà a càrrec de, tècnic del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya i membre del Grup de Natura del Solsonès, i analitzarà l’estat actual de la comarca posant èmfasis a quins reptes i dificultats ens enfrontem en un context d’emergència climàtica. També es presentarà el projecte de Bassadòria i s’acompanyarà de l’exposició de Bassadòria que es basa en els valors del paisatge i els serveis ecosistèmics del Baix Solsonès.Inscripcions a informacio@territoridemasies.cat o al telèfon 693054437.El projecte de Bassadòria és un projecte deque sintetitza i treballa per un dels principals objectius de la cooperativa:, com a font de treball, de la cultura pagesa i de la sostenibilitat.com xerrades, rutes, tallers, debats isensibilització per donar a conèixer aquells hàbitats i espècies que es veuen amenaçadesper la pèrdua de qualitat d’aquests paisatges, els impactes que poden tenir en ells males pràctiques d’accés al medi natural, i el com reconèixer i fer front a les principals espècies invasores. Trobareu tota la informació a les xarxes i a territoridemasies.cat/bassadoria