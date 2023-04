​L’Orfeó Nova Solsona interpretarà dues caramelles d’autors solsonins

Aquest any, l’Orfeó Nova Solsona, interpretarà dues caramelles de dos autors solsonins. L’una és l’americana que porta per títol. Els manuscrits originals de la partitura daten de l’any 1911, ara fa 112 anys, i es conserven a l’Arxiu Diocesà. Es tracta d’una composició de, conegut amb el sobrenom de Mossèn Folia. Pujol va ser un músic de referència a la nostra ciutat durant el primer terç del segle XX. Entre d’altres, fou professor de piano, director de l’Escolania del Claustre i organista de la catedral.Com a compositor, va escriure diverses obres d’àmbit religiós així com composicions d’estil popular com ara caramelles, sardanes o la música dels Pastorets.L’altra caramella és la sardana, compositor especialment conegut per les seves sardanes i el seu paper en la creació de les músiques per a la Festa Major i el Carnaval. També va destacar com a integrant i director de diferents formacions de música de ball i per haver impulsat la creació de l’Escola municipal de música de Solsona que des del 2021 porta el seu nom.A més de l’Orfeó, la cantada de caramelles comptarà amb la participació de les nenes i nens de. Així mateix hi prendran part els balladors de l’amb l’acompanyament de laCom és habitual, elsgalejaran per anunciar l’arribada de les colles de caramellaires abans de les seves actuacions.Les Caramelles s’interpretaran, com cada any, el diumenge de Pasqua.i seguirà cap a la Plaça Sant Roc i a baix el Pont. Després de les actuacions al Centre Sanitari i a la Residència, cap a quarts d’una es cantarà a la Plaça del Camp i es continuarà el recorregut pel Nucli Antic, actuant davant de les institucions de la ciutat. Es clouran les Caramelles a la Plaça Major cap a dos quarts de dues.