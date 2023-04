L’equip del Futbol Sala Solsona Amisol s’enduu la medalla de bronze als Jocs Special Olympics

L'equip, amb l'expedició solsonina que va anar a Granollers

L'equip solsoní, a la inauguració dels Jocs

Els solsonins han quedat tercers en aquest esdeveniment esportiu, la dotzena edició dels Jocs Special Olympics. Una edició, que ha acollit més de 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual d'arreu del món, en la que han competit en 14 disciplines.L’entrenadora de l’equip,qualifica d’espectacular l’experiència viscuda entre dijous i diumenge a Granollers.Dijous es va inaugurar la competició, amb la presentació dels esportistes, mentre que divendres es van disputar diversos partits.per animar l’equip mentre que aquest diumenge van prendre part a la clausura.Des del clubhan expressat la seva satisfacció i donat les gràcies a les entrenadores i AMISOL per fer-ho possible. També,a jugadors i entrenadora per aquest merescudíssim premi als Jocs Special Olympics Granollers 2023.Els Jocs Special Olympics han estat organitzats per la, i volien fer una aposta per la promoció de la igualtat i la inclusió social.