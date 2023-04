Un estudi constata l’existència de 511 habitatges buits al Solsonès, la meitat dels quals està en ruïna

511 habitatges buits

Tinença i lloguers

Altres xifres d’interès

Estat de conservació dels habitatges buits

Diferents necessitats d’habitatge assequible

Davant la situació dels darrers anys, on s’ha fet palès l’increment de les dificultats d’accés a l’habitatge a la comarca del Solsonès, i amb uns preus de lloguer que han anat augmentant amb una oferta limitada d’habitatge de lloguer assequible, el Consell Comarcal del Solsonès, gràcies a una subvenció de la Diputació de Lleida, va encarregar un estudi de la disponibilitat d’habitatge al Solsonès per tal de poder copsar la realitat a partir de la qual poder prendre decisions i definir estratègies i polítiques d’habitatge per solucionar aquesta problemàtica.L’Oficina Comarcal d’Habitatge ha de ser el següent pas de l’ens comarcal - en col·laboració amb els ajuntaments - per tal de donar resposta a algunes de les mancances i necessitats detectades.Aquest estudi s’ha pogut portar a terme a tots els municipis menys a Navès, Castellar de la Ribera, Riner, la Molsosa i la part del Vinyet de Solsona (Solsona ja disposa d’un estudi d’habitatges del nucli urbà), ja que els ajuntaments corresponents no han aportat les dades necessàries per a la seva anàlisi.A partir de l’estudi de la informació dels municipis que hi ha participat se n’han extret el següents resultats i conclusions:La part analitzada del Solsonès té 511 habitatges buits i d’aquests, un 80% dels quals es localitza en masies disseminades. Dels habitatges no habitats, un 49,51% estan en ruïna i és el municipi d’Odèn el que concentra el major percentatge d’habitatges en ruïna, amb un 30% del total.Pel què fa a la concreció per municipis, Pinell és el municipi que té el major percentatge d’habitatges buits de tota la comarca (46%). Els municipis d’Odèn (38%) i Lladurs (34%) també tenen un alt percentatge de parc vacant, mentre que per altra banda, els municipis de La Coma i la Pedra, Llobera i Olius són el que tenen menys percentatge d’habitatges buits, al voltat del 5%.Els 511 habitatges buits signifiquen un 13% del parc d’habitatge principal. D’aquests 511 habitatges podem considerar que 4 es troben en procés de mobilització ja que s’hi estan executant obres de reforma, 56 habitatges es troben actualment en venda i només 9 en lloguer.Finalment, 253 habitatges es troben en situació de ruïna i 216 habitatges no estan mobilitzats.Pel que fa a la tinença d’habitatge de la comarca, prop del 65% dels habitatges principals són de propietat mentre que el 25% estan llogats. La resta (10%) corresponen a altres règims de tinença (masoveria, cessió...).S’han detectat 12 grans tenidors que disposen del 6% del parc d’habitatge total de la comarca.La resta (94%), pertanyen a petits tenidors, la majoria persones físiques.Pel què fa al preu del lloguer actual és molt variable segons el municipi, a Solsona ronda els 380 €/mes i a la Coma i la Pedra els 620 €/mes. Tot i així és molt inferior a la mitjana catalana (780 €/mes). Pel què fa a la demanda d’habitatge de lloguer assequible és molt superior a l’oferta disponible. Actualment només hi ha nou habitatges en lloguer disponible publicitats a les xarxes i a les immobiliàries locals.L’estudi adverteix que la manca d’habitatges disponibles en règim de lloguer pot portar a incrementar fortament el preu a causa de l’alta demanda i poca oferta. També dona una gran importància al fet de donar ús als habitatges buits, i remarca l’important potencial per a la generació d'habitatge assequible, alhora que la seva activació permetrà que compleixin la seva funció social, i evitarà que es donin fenòmens de degradació de l'entorn i de creació de zones sense activitat i per tant sense manteniment.• L’1,5% dels habitatges de la comarca estan en venda, i d’aquests el 85% se situen a Sant Llorenç de Morunys i a la Coma i la Pedra.• El 7,1% dels habitatges de la comarca estan en ruïna i el 30% d’aquests es situen a Odèn.• El 29% dels habitatges buits construïts es situen al municipi de Sant Llorenç de Morunys.• Pinell té el major percentatge d’habitatges buits construïts de tota la comarca, el 25,6% del parc municipal, convertint-se en un lloc d’oportunitat.• La Coma i la Pedra, Llobera i Olius són els municipis amb menys percentatge d’habitatges buits comarcals, al voltat del al 5%.• Odèn, Clariana de Cardener, Lladurs i Pinell, tenen entre el 34% i el 47% d’habitatges buits al municipi.El parc vacant d’habitatge al Solsonès es troba força envellit i requereix majoritàriament inversions inicials per a la seva reactivació. Un 78% dels habitatges amb indicis de desocupació presenten un mal estat de conservació. No obstant, el 19% presenta un bon estat de conservació i es podrien mobilitzar amb certa facilitat. Només en un 2% dels casos la reactivació dels habitatges podria ser immediata, ja que actualment es troben en obres.Es distingeixen tres vies diferenciades de necessitat d’habitatge al Solsonès:Disposar d’allotjament per les persones en risc d’exclusió residencial que es troben en situacions de vulnerabilitat i d’emergència econòmica, que necessiten un reallotjament imminent, que manifesten dificultats d’accés a l’habitatge de lloguer per la via convencional: unitats familiars o persones soles econòmicament vulnerables, unitats monoparentals amb infants, sense ingressos o amb ingressos inferiors a 600€ mensuals, víctimes de violència de gènere o víctimes de desnonaments.Persones sense risc d’exclusió residencial: joves amb voluntat d’emancipació, creació de nous nuclis familiars, canvi d’habitatge per causes laborals o per conciliació o cures familiars.Es podrien considerar polítiques d’habitatge a mig/llarg termini que anessin de la mà amb un foment responsable de la rehabilitació, conservació i millora del parc existent i del patrimoni del Solsonès, potenciant estratègies com la masoveria urbana, cessions d’ús, cooperatives d’habitatge, facilitat de normativa urbanística, facilitat de divisió horitzontal de masies.El conseller comarcal de Drets Socials, Igualtat i Feminismes, Xavier Castellana, ha destacat el potencial que ofereixen els habitatges buits de la comarca i que. Castellana ha afegit que” Els resultats d’aquest estudi es poden consultar a la web del Consell Comarcal del Solsonès, www.elsolsones.cat, a l’apartat d’Actualitat