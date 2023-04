El Cant de la Passió tornà a sentir‑se als carrers de Solsona

Divendres passat a la nit els cantaires de l', dirigits per Joan Boix, van sortir a cantar per diferents places i carrers de la ciutat el Cant de la Passió.Es tracta d'unaque es duia a terme a moltes poblacions del nostre país. En aquest tipus de cantades, una colla de cantaires solien sortir per entonar algunes estrofes que relataven els últims moments de la vida de Jesucrist. Sovint, la interpretació anava acompanyada d'uns quants instruments com ara violins o instruments de vent.La versió que van cantar està basada en els versos del poeta. L'Orfeó Nova Solsona va recuperar aquesta tradició al darrer terç del segle passat gràcies al record dels qui la sortien a cantar a la primera meitat del segle XX. Entre ells, gent vinculada a l'Schola Cantorum de la Catedral.El recorregut va sortir del Casal de Cultura i va passar per diferents indrets de Solsona com ara el Passeig, el carrer Castell, la plaça Major O la plaça de Sant Joan. També vam comptar amb la col·laboració de l'Arnau Abella i el Domènec Marmi tocant el fiscorn.