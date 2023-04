Venedors de fum

Amb major o menor intensitat, és habitual per part d’alcaldes i presidents,en infraestructures, equipaments i serveis, quan s’acosten eleccions.Moltes vegades passa quei es tenen ganes d’anunciar-les per demostrar la bona feina feta.Aquests anuncis son totalment comprensibles i acceptables. No ho son, en canvi, tots aquells que abusen de les necessitats de la gent, per fer veure que tenen a tocar la solució.En poques setmanes, he fet una llista immensa d’anuncis del Govern, en relació a prioritats de la Catalunya Central.Segons el Govern,Estació de Busos, a Berga, variant de Sagàs, noves línies de bus, ampliació carreteres amb mediana protectora, ampliació depuradores, i un llarguíssim etcètera, per la qual precisaria un parell de pàgines de diari.A banda de laque suposa treure del calaix totes les reivindicacions territorials, n’hi ha una altra, referida al seu finançament. Si no s’és atén , tant aviat parlem d’inversions a 2 anys vista, com a 5, o 10. Aleshores ,podem veure xifres immenses, que deixen per a més endavant poder-les pressupostar.Ho sento, però, i ara i aquí no és de rebut que un Govern amb un suport mínim en el Parlament, es permeti anunciar grans inversions, en diner que no té o no sap si tindrà, entre altres coses ,perquè fins i tot salta de legislatura.i encara menys de fer previsions a mig i llarg termini. En primer lloc, per falta de costum, i en segon lloc ,per la incertesa sobre el futur. Qui pot preveure el límit d’aquesta legislatura, qui pot fer previsions per a la propera ? Es evident que tot i les incerteses, els governs han de planificar a mig i llarg termini, però deixant-ho clar a la ciutadania.que es prepara un Pla de millora de les carreteres secundàries, a executar en els propers 15 o 20 anys, que posar-ho com una proposta immediata, que aquest Govern, durà a terme. Una cosa és planificar, una altra és enganyar. Ara mateix podria enumerar una vintena d’infraestructures, equipaments i serveis que porten anys d’espera, en el conjunt de la Catalunya Central.Aleshores,, per deixar clar, el que es dissenya i el que es portarà a terme. De moment, tot el que està pressupostat, és factible de veure la llum, la resta, haurà d’esperar a futurs pressupostos i futures negociacions amb altres partits polítics. Hi ha moltes promeses incomplertes com per afegir-ne d’altres. Acostumem-nos a complir, abans que fer noves promeses, de molt incert compliment.