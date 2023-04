El trio arbitral i els capitans Foto: Pau Llacer

Fitxa tècnica del CF Solsona sènior A

La diferència de punts entre els locals i els forasters, el Solsona en tenia 32 i l’Angulària 12, no es veié reflectida en el joc. Tant als escapulats com als grocs-i-negresEl Xabier Rodríguez no va haver de feri les ocasions del Solsona van ser escasses, com una falta xutada per l’Hug o una excel·lent passada entre línies del Modestas que el Gerard Baliellas, un dels millors jugadors del partit, no pogué atrapar davant el porter. Poc abans d’acabar la primera part, el Modestas Melnikas va baixar amb classe una centrada a l’àrea de l’Aniol Serra, però el xut li va sortir desviat per sobre de la porteria.Si a la primera part el joc s’havia desplegat sobretot al mig del camp,amb cinc defenses, quatre migcampistes i un sol davanter. El Gerard, en el minut 54, des del camp propi, va enviar un xut potent que va parar el porter. En el 55 hi hagué una bona internada a l’àrea del Roger Ribera, en el 60 un xut enverinat de l’Aniol, en el 64 una assistència del Brian a l’Aniol.Semblava que el gol havia d’arribar. En el 68, l’Aniol va driblar dos defenses i davant un tercer, dins l’àrea, caigué a terra.. En el minut 73 hi hagué una caiguda del Brian Maarouf a l’àrea de l’Angulària; no obstant això, l’àrbitre no va tornar a xiular penal. En el minut 74 els de l’Angulària executaren una falta prop de l’àrea del Solsona i el Xabier va enviar la pilota a córner. En el minut 78 el porter del Solsona hagué de fer. En el 80 un servei de fora de banda de l’Aniol va entrarsense que ningú toqués la pilota. En el 90 el Brian va xutar la pilota des del mig del camp i va passar just per sobre el travesser dels anglesolins.En definitiva, va ser un partit lent i espès dels dos equips, el CF Solsona va disposar de lesmillors ocasions de gol, peròAl llarg del partit sovintejaren les passades errònies, les faltes absurdes, els xuts cap a fora del camp. Es va notar la manca d’intensitat del, potser perquè ja; en canvi el CF Angulària d’Anglesola, que va córrer bastant en la primera part, en la segona va anar a remolc del que proposava el CF Solsona.Xabier Rodríguez Canal, Àlex Garcia Garcia, Ignasi Ballarà Bach, Dídac Espuga Montaner, Gerard Baliellas Marmi, Aniol Serra Segués, Sergi Vendrell Pacheco, Guiu Montaner Gangolells, Roger Ribera Martínez, Modestas Melnikas i Hug Plans Nadal.: Arnau Camí Ramonet, Jordi Casaldàliga Vilafranca, Artem Melnyk, Brian Maarouf Moyano (60’) i Alpha Ibrahima Bah (77’).Eduardo San José del Moral i David Jaray MoncunillPau Llàcer AlbaJoan Algué Rius