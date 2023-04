Gran nit de blues i Boogie Woogie a l'Sputnik de Solsona

Nascut a Barcelona el 1973,és un dels pianistes de blues actuals més actius i reconeguts de l'escena europea en el gènere del Blues i el Boogie Woogie. Influenciat des de molt jove pels discos de Jerry Lee Lewis, Roosevelt Sykes i Alan Price, el Lluís s'allunya a poc poc dels estudis de piano clàssic per dedicar-se, de manera autodidacta, exclusivament al Rock & Roll.Ben aviat mostra la sorprenent habilitat per alque l'ha fet ser uns dels pianistes de blues més coneguts a Europa. Guardonat amb els premis “Músic de l'any” i “Artista BluesCat”, Lluís és convidat habitualment a festivals de Blues & Boogie Woogie de tot Europa, on destaca per ser un músic virtuos i original en les seves composicions i execució.El passat divendres, acompanyat d'enal contrabaix ia la bateria, Coloma va oferir un sensacional concert a l'Sputnik de Solsona, contribuint a una vetllada musical de luxe.