Els hidroavions no poden fer servir el pantà de la Llosa del Cavall

Reserves d'aigua en mínims

Segons han informat TV3 i Catalunya Ràdio aquest dissabte,, al Solsonès, ja no els poden fer servir els avions d'extinció dels Bombers perquè no tenen el mínim nivell d'aigua per poder carregar. Els helicòpters encara hi podrien agafar aigua, en cas d'incendi, perquè carreguen més en superfície.Aquesta setmana que ve es faranper valorar quins embassaments són segurs per carregar aigua en cas de foc forestal.Els embassaments catalans visibilitzen d'una manera molt clara la situació extrema de sequera que vivim en una temporada que es preveu complicada pel risc d'incendis.Lesde les conques internes és ara del, segons l'actualització que fa l'. A la Llosa del Cavall hi ha 20,6 hectòmetres cúbics, un 25,7% de la seva capacitat. Una mica més bé, es troba Sant Ponç, amb 8,7 hectòmetres cúbics, un 36% de la seva capacitat. En els dos casos, estan a un 50% de l'aigua que tenien fa un anyEn situació de normalitat hídrica, uns 7.500.000 de persones consumeixen 1 hm³ al dia.