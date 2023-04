La cantant solsonina Alba Marbà edita el seu primer disc en solitari

Una jove cantant amb vint anys al món de la música

La cantant solsonina(Solsona, 1990) presenta aquests dies la portada del seuque es podrà escoltar a partir del 13 d'abril, i ben aviat estarà a la venda el format físic.El disc porta per títoli ha estat gravat a l'estudide la mà dels músics Andreu Moreno, Carles Ratera i Eduard Gener. La foto és de Hara Amoros i el disseny ha estat d'Érika Escudero. La producció ha estat possible gràcies al Consell Comarcal del Solsonès i a La Mare Cultural.Marbà, que es reconeix emocionada i il·lusionada per aquest projecte, explica que les cançons que podrem trobar al disc neixen "del fruit de la imaginació i la introspecció d'una lliure i a la vegada dura època".L'Alba, de ben petits, ja sentia l'interés per la música, i així va començar els estudis de solfeig i piano clàssic i també de cant, piano i harmonia.Als 12 anys va trepitjar per primer cop un escenari amb el grup Tryfàsyc, amenitzant balls de festa major, bodes i festes privades.Als 16 anys va entrar a la banda Manresana Sherpah. Van fer concerts en nombroses sales i festivals de Catalunya i Espanya tocant les cançons dels treballs auto-editats.L’any 2008, comença a estudiar a l’Aula de Música Moderna i Jazz del Liceu de Barcelona, piano i cant modern, acompanyant-nos part de camí amb mestres com Francesc Gener, Kena Toledo, Tania Schilinsky, Paco Salas.Al 2011 va col·laborar a “Reset”, el nou disc de Remendaos (Grup de rumba catalana de Sant Joan de Vilatorrada), gravant percussions i cors. Arrel d’aquesta col·laboració va poder tenir la sort de formar part del grup fent cors i tocant percussions. Més endavant, paral·lelament, va entrar a formar part d’un projecte de pas anomenat Rumbersions, creat al març del 2012. Es tracta d’un espectacle d’Antonio el Remendao, cantant i compositor dels tresors de les seves cançons, on majoritàriament el repertori era llavors de versions de Rumba Catalana (Ketama, Camaron, Kiko Veneno, Los Delinquentes...). Més endavant, va poder acompanyar el seu art com a cantautor en el seu primer treball auto-editat “Rumbakatá”.Va poder col·laborar en altres grups com ara Buritaca World Beat (2012, Gira Barawanié, piano i cors), O’funkillo (ViñaRock 2011), Tremenda Descarga Latina (Grup entre Solsona i Cardona), percussions i cors), és component del grup de reggae Rastaflaires (components entre Solsona i Cardona, piano i cors) i duets amb Alberto el Mamífero, Irie Souljah, Laia Vehí, Damià Olivella, Alexander Aranda.Ha pogut col·laborar aportant el seu granet d’arena amb grups, concerts o discs com ara: Green Valley (Selva Babilon), Mystic Souldiers, Manu Chao, Rastaflaires, Paul de Swardt, D’Callaos, Juanito Makande, Canijo de Jerez, Damià Olivella (Ara, grabant percussions i piano), Zulu 9.30, Eduard Gener, Celeste Alías, Big Boom Band de Sallent, Ricard Canals, Miguel Lamas, Pepe Bao, Nacho Lesko, O’Funkillo, La Família Rústika, Guillem Riera, Pell de Serp, D’Angelo (Muchacho de la Troba Kungfú), Tsunami, Gossos, Toni Xuclà, Strombers.