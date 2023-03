​El govern solsoní aprova en solitari la contractació de la gestió de l’escola bressol municipal

Valoració positiva

L’Ajuntament de Solsona ha convocat la licitació per procediment obert del contracte de serveis per a la gestió de l’escola bressol municipal Els Petits Gegants. Ahir al vespre el Ple va aprovar-ne l’expedient i les bases amb els, en un dels punts de la sessió que van generar més debat polític.Amb un, el contracte té un valor estimat d’1.173.420 euros per a un període de dues anualitats prorrogable dos anys més. El termini de presentació d’ofertes es tancarà el 4 de maig a la una del migdia.Aquest expedient arriba cinc mesos abans que s’acabi la darrera pròrroga del contracte adjudicat el 2019 a la cooperativa Incoop. Segons la regidora d’Educació, Isabel Roca,motiu pel qual s’aposta pel mateix tipus d’explotació i gestió. El contracte comprèn els serveis d’escola bressol per a infants de 0 a 3 anys, amb una capacitat màxima de 74 places, acollida matinal i de tarda, menjador i casal.Isabel Roca també va voler remarcar que entre els criteris d’adjudicació, es puntuarà l’increment de retribucions al personal per sobre de la quantitat fixada pel conveni col·lectiu; l’oferta de sessions formatives i divulgatives adreçades a les famílies; les millores en hores d’educadores de reforç durant l’inici de curs, i l’optimització dels horaris d’acollida i serveis de permanència, entre d’altres.El grup que lideraHi troba a faltar previsió, antelació, transparència i participació. Barbens considera que la magnitud del contracte obligava a haver-lo cuinat entre tots els grups municipals i amb més temps, en tant que amb els terminis previstos, “les famílies matricularan els infants a cegues, sense saber qui prestarà el servei”.A més, considera que s’haurien hagut de fer consultes preliminars al mercat i s’hauria hagut de dividir el contracte en lots per afavorir la participació de petites i mitjanes empreses locals.També va ser contundent ApS-CUP. La seva portaveu,al qual donar resposta. Viladrich va recordar que la seva formació aposta per la gestió directa del servei i que es presti amb treballadores municipals. Malgrat això, es va mostrar oberta a sospesar altes formes de gestió indirecta. “Però no hem tingut ni ocasió de debatre-ho”, va lamentar, tot recordant el compromís adquirit per l’exalcalde David Rodríguez fa quatre anys. Així mateix, els cupaires reclamen un estudi econòmic i financerque evidenciï que el model de gestió escollit és el més viable.La mateixa argumentació va ser defensada pel regidor socialista,, que també advoca per la gestió directa del servei. “L’escola bressol no té cap dèficit, i, per tant, no ha de suposar cap problema per gestionar-la”, va sostenir.. “Només demostra la incapacitat del govern de gestionar aquests centres”, va sentenciar.L’alcaldessa,, va replicar que si bé el govern no té el model d’escola per escrit, “el propi funcionament del centre ho especifica en la seva documentació, i l’Ajuntament valorarà el que presentin les empreses per escollir el que es consideri millor”., va destacar l’alcaldessa.La satisfacció de les famílies s’ha traduït en–aquest curs el centre té 70 places ocupades. D’altra banda, pel que fa a la viabilitat econòmica, va afirmar que “si Intervenció ha donat el vistiplau a tirar endavantel contracte és perquè considera que és la millor opció”.