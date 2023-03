El Pub Sputnik de Solsona celebra l'inici de la Setmana Santa amb el talent de Lluís Coloma Trio

No hi ha millor manera de començar el parèntesi festiu de la Setmana Santa que amb la bona música, especialment si es tracta de la virtuositat del pianista Lluís Coloma. I és així com el pub, un interesant concert de Lluís Coloma Trio, (Lluis Coloma piano, Manolo Germán contrabaix, Arnau Julià bateria) a les 22:30h. El preu de l'entrada, a taquilla, 9 euros.Amb un directe insuperable, Lluís Coloma crea en els seus concerts una atmosfera màgica de principi a fi. Amb una endiablada mà esquerra i un gran talent per a la improvisació Coloma aconsegueix, amb els seus músics, un so contundent i sòlid. Comunicador nat, contagia la seva passió a un públic entregat des dels primers compassos. Coloma és un dels grans exponents del blues i el boogie-woogie a escala internacional. Viu tan plenament l’alegria de tocar que la transmet ràpidament a tothom. La llibertat creativa d’aquest original pianista queda totalment palesa i no té límits. Transporta a l’oient a ambients hipnòtics, màgics, plens de frescor, emoció, ritme i energia.