​El Consell Comarcal vol estalviar-se més de 4.000 euros anuals amb 60 panells solars a la teulada

El Consell Comarcal del Solsonès ha portat a terme una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum a la coberta de l’edifici del Seminari Vell formada per 60 panells amb una potència instal·lada de 27,6 kWp i una superfície de 133,3 m2Es tracta d’una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum instantani amb compensació d’excedents, amb l’objectiu de produir energia elèctrica renovable per tal de reduir el consumenergètic del Consell Comarcal del Solsonès. El consum d’aquest edifici es concentra bàsicament durant les hores diürnes, per tant l’autoconsum instantani és especialment adienten aquest cas ja que es produeix l’energia en el moment de la demanda.Aquesta actuació suposa una nova aposta per les energies renovables de l’ens comarcal després que fa dos anys es posessin en funcionament dues instal·lacions d’aquest tipus a l’edifici del Centre Sanitari del Solsonès i al Centre de tractament de residus a Clariana de Cardener, amb una potència total instal·lada de 160,62 kWp. En paral·lel, al Centre Sanitari s’han substituït totes les lluminàries per LED i en pocs mesos entrarà en funcionament unacaldera d’estella que substituirà a l’actual de gasoil.El cost de l’actuació, que ha ascendit a 29.318,30 euros finançats amb recursos propis de l’ens, suposarà un estalvi econòmic que pot oscil·lar entre 4.000 i 5.000 euros anuals i a un estalvi d’emissions de CO2 de 20,679 Tm.