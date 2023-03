​Avui torna el «Si Vols» a Solsona FM

Logo del Si Vols

Dotze anys després d’abaixar la persiana, el Si Vols torna a les ones de Solsona FM. A partir del divendres 31, a ‘Si Vols... el retorn’ s’emetrandedicats a les persones caps de llista de les eleccions municipals a Solsona pel proper 28 de maig.: trets biogràfics, aficions, activitats, opinions... Tot plegat, amb el to desenfadat, amè, cordial i amb sentit de l’humor que caracteritza el ‘Si Vols’. L’equip està format per Ramon Segués, Josep Maria Pujol, Josep Pelegrina ‘Pele’, Jordi Vilalta i Jaume Subirà.Durant sis setmanes, s’entrevistaran els caps de llista per Solsona. Estrenarà el programa Elis Colell (Junts) avui divendres 31 de març.Després d’un parèntesi per la Setmana Santa, el 14 d’abril serà el torn del cap de files del PSC, Mohamed El Mamoun, seguit de Pilar Viladrich (ApS-CUP) el dia 21 i Ramon Ribalta(PP) el 28. El 6 de maig l’entrevistat serà Marc Barbens (Treballem per Solsona).exceptuant la darrera, amb Judit Gisbert (ERC) com a protagonista, que s’avançarà al dijous 11 de maig per evitar coincidir amb l’inici de la campanya electoral.La principal novetat del retorn del ‘Si Vols’ és que el programa tambéamb el suport tècnic de Marc Vilà.