Piteus per Sant Llorenç es presenta amb Acord Municipal (ERC)

Com ja s'ha exposat en diferents ocasions, la llista de Piteus està formada per gent de diferents ideologies polítiques o de persones totalment apolítiques, però tots volen el millor per Sant Llorenç, i creuen que això és possible també si es va units en l'àmbit de la Vall (tornaran a proposar punts en comú amb les diferents llistes de Guixers i la Coma) i també al Consell Comarcal, de fet aquest últim és el punt clau de per què es va amb, i els motius són els següents:, mantenint i millorant els serveis que tenim actualment però aconseguint una gestió professionalitzada per una empresa pública dedicada a la Sanitat.• Continuar promovent una gestió dels recursos econòmics i tècnics, siguin del municipi que siguin (aquest any el Consell pavimentarà el camí de la deixalleria i de la depuradora, ja que s'ha vist que no s'havia invertit mai en camins al municipi).• Acabar el procés de(en l'actualitat el Consell ja està preparant el concurs).• Reformular i fer un ramb un acord ampli amb Solsona i el Consell Comarcal.amb Solsona i el Consell Comarcal (ja s'han fet una proposta a la Generalitat de quatre dies a Solsona i un dia a Sant Llorenç, però falta culminar el procés). L'habitatge serà un dels principals objectius dels anys vinents i cal aquesta oficina per desenvolupar les diferents polítiques.• Poderper poder obrir el local de joves, així com ajudar a les nostres entitats (ja s'estan fent els tràmits des del Consell per contractar aquesta persona a jornada completa amb una dedicació de més del 70% a la Vall de Lord).que des del mateix Consell presten al poble.• Altres acords amplis amb temes coma totes les masies i aconseguir ser energèticament sostenibles.Tots són temes que s'ha anat avançant aquests últims anys (segurament no tant com hauríen volgut), i que necessiten un suport ampli al Consell, per això creuen que ERC és el que millor els ha ajudat, ja que per ells aquestes també són les seves prioritats.