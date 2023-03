​Fènix finalitza la digitalització de l’entitat

El passat mes de novembre de 2022, l’associació Fènix signava un contracte de protecció de dades amb la, per a la incorporació de dades de l’associació als programes de la plataforma on-line del club de suport FUNDESPLAI i per la migració i configuració de comptes de Fènix a «Google Workspace for non-profit». Ara, una vegada finalitzat aquest procés, l’associació tanca un període de transformació digital amb incidència en tots els seus àmbits d’actuació.Amb l’inici del pla de digitalització de l’entitat,, actualitzant l’entorn informàtic que millora la seva gestió i la seguretat de les dades, en una època de canvis constants i de riscos en el mon virtual.La transformació digital de la nostra entitat, ésque han permès evolucionar els processos cap a uns altres de més eficients i guanyant amb seguretat. Amb les noves eines, es millora la connectivitat facilitant la relació amb els nostres col·laboradors i associats.A partir d’ara l’adreça de contacte de l’associació és:Els experts afirmen que estem immersos en la quarta revolució industrial, en que la digitalització ho ha transformat tot i les entitats socials no n’estem al marge.Convençuts que caldrà aprendre noves habilitats per continuar fent la nostra feina d’una manera diferent, l’associació Fènix, amb un constant procés d’adaptació a una nova realitat que no en podem quedar exclosos.