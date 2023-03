​Recital de poetes i músics per la República

La plaça de Sant Joan acull el primer d'abril un recital del col·lectiu, entre els quals hi ha Marta Pessarrodona, Carles Sanuy, Montse Asens, Martí Boada, Joan Isaac, Xavier Baró, Mel i Mató i Miquel Pujadó, entre d'altres.El primer d'abril el col·lectiu Poetes o Músics per la República porta a Solsona un recital per. Hi participaran diversos cantautors i poetes catalans, com Joan Isaac, Xavier Baró, Marta Pessarrodona, Carles Sanuy, Mel i Mató, Miquel Pujadó, Ter Tarrida, Montse Assens, Martí Boada, Carme Sansa, Joan Armengol, Ferran Planell, josep Tero i Eduard Casas. També hi col·laboraran les solsonines Júlia Xandri i Noemí Vilaseca.Aquest acte, d'entrada lliure, és organitzat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Solsona, Òmnium Solsonès i l'Orfeó Nova Solsona.