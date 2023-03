​L’Assemblea Nacional Catalana

Sé, simplement, que existeix aquesta Assemblea i que milita per la independència de Catalunya, basant-me en algun comunicat, esporàdic, que m’ha enviat ella mateixa. Raó per laqual entenc que. Per tant, cal prestar-li tota la nostra atenció i disposar-nos a participar dels seus ideals, amb la bona disposició de complir amb els seus suggeriments. És una Assemblea que ens ha de causar vertigen amb la seva acció i rotació entre nosaltres i se’ns ha d’endur rere els seus ideals i els seus suggeriments.No hauríem pas de plegar-nos de braços i contemplar com li van les coses a la nostraAssemblea. Estem fonamentalment involucrats en la seva activitat,o l’espifiï amb el seu intent. Siguemconscients d’aquesta situació, el temps es fa crític i prou que n’hi ha que vetllen perquè l’idealde la Catalunya Lliure no passi de simple covarot. Un covarot és un ou que es fa malbé en elseu procés vital i es mor abans de trencar la closca. Res d’aquest fracàs li ha d’esdevenir aCatalunya.Ans al contrari, tots els catalans han de prestar una gran atenció a la nostra Assemblea iestar-li atents per complir amb les seves decisions i ordenances, que totes aniran encaminades a activar la nostra independència.. Que potser que el mal més generalitzat a Catalunya sigui aquest. Per tant, mirem a veure si som un de tants que s’ho miren amb escepticisme o indiferència o, si més no, sentim simpatia amb els que hi són al peu del canó. Ens hauria de fer vergonya mostrar-nos–hi escèptics o indiferents, quan n’hi ha d’altres que hi militen amb sinceritat i amb ganes d’assolir el sagrat ideal.Per tant,. I si veiem que som del bàndol dels escèptics i indiferents, tinguem el valor de reconèixer-ho i de començar a tenir-ne aquell sentiment beneficiós de la vergonya, que és un bon inici i un bon camí per començar a canviar de bàndol i de sirgar pel camí recte.