Junts per Catalunya i Impulsem fan pinya als 15 municipis del Solsonès

Junts per Catalunya i Impulsem han arribat a un acord de coalició per presentar una llista única en cadascun dels 15 municipis del Solsonės en les eleccions municipals del proper 28 de maig.



La coalició convergirà sota les sigles de Compromis Municipal i sumarà així vots i regidors per escollir els consellers comarcals que formen el Consell Comarcal, per elegir el diputat provincial del Solsonès a la Diputació de Lleida i els representants a la Mancomunitat d'aigües del Solsonès.



Segons els líders de les dues formacions, l'acord de coalició suposa una unió natural entre dues formacions politiques afins, que comparteixen valors i objectius comuns pel futur de la comarca".

Els representants d'ambdues formacions consideren que "la comarca del Solsonès té molts reptes per endavant i, després de 8 anys d'inacció al Consell Comarcal, no es pot perdre més temps". En aquest sentit, l'acord entre Junts per Catalunya i Impulsem "representa una oportunitat per a la comarca i per als seus ciutadans d'aconseguir una alternativa sòlida i efectiva en matèria de politica municipal



En paraules dels liders de les dues formacions, "aquest acord de coalició és un exemple de col'laboració i unitat de treball conjunt per aconseguir uns objectius compartits a fi de tornar a fer del Solsonės una comarca referent. Estem convençuts que podem oferir una alternativa sòlida i efectiva per als ciutadans de la comarca."

Aquest és un acord que defuig dels personalismes i que té un únic objectiu: tornar a situar la comarca al lloc on es mereix amb unes polítiques reals de servei als solsonencs i solsonenques i als seus ajuntaments. Creiem que és il-logic que, tenint objectius comuns, Junts per Catalunya i Impulsem entrem en una competèqncia que de fet només beneficiaria a tercers."