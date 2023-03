Carles Cases dona la benvinguda al mes d’abril a l’escenari del Casino

rebrà un cop més la visita del músic Carles Cases i la Strings Band Trio. Amb l’acompanyament d’Alberto Reguera al violí i d’Sveta Trushka al violoncel, l’escenari calafí tindrà l’oportunitat d’assistir a un concert de proximitat on es gaudirà de la música que abasta la dilatada carrera musical cinematogràfica de Carles Cases.Per assegurar-vos la localitat als espectacles cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep). També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu de l’espectacle és de 12 € per als socis i de 15 € per al públic en general.