​La Festa de l’Arbre torna a reunir 4 escoles i més d’un centenar d’alumnes

Plantant els arbres

Els alumnes de quatre escoles del Solsonès van tornar a reunir-se en una diada a la Vall de Lord que pretén fer. La trobada d’aquest any va coincidir amb el Dia Mundial dels Boscos.En l’acte d’enguany, en el qual, hi van participar quatre grups d’alumnes de l’escola Arrels, escola Setelsis, IE Vall de Lord i escola de La Coma, que van fer lai després van seguir amb una plantada d’arbres a un dels punts on s’havia extret guix. Una vegada plantats els arbres, es fa un seguiment per part dels agents rurals en col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès i l’empresa Knauf.L’activitat, conduïda per part de, consisteix a posar en situació els infants del motiu pel qual celebrem el dia de l'arbre. A través d’una breu introducció comparteixen coneixements sobre la importància dels boscos, s'endinsen en el funcionament d’un arbre i perquè és important conservar-lo i millorar el seu hàbitat, parlen de la importància de la restauració de zones deteriorades del nostre entorn i com es pot contribuir a millorar aquests espais naturals. Enguany, els membres del cos dels Agents Rurals, van oferir una interessant xerrada sobre el llop.Per segon any consecutiu,amb la participació la cooperativa d’educació ambiental Sàmara. Les bombes de llavors són boles fetes amb una barreja d'argila, terra vegetal i llavors amb l’objectiu de reforestar un espai natural deteriorat. Les llavors es mantenen protegides per l’argila fins que l’aigua engega el seu cicle de germinació i la terra vegetal actua com a nutrient de la llavor.Aquestes bombes s'escampen pel terreny que es vol recuperar sense necessitat de preparació prèvia. És una tècnica molt antiga que ja es feia servir a l'antic Egipte i actualment s'utilitza molt al Japó. Les bombes que es van escampar es van realitzar en uns tallers previs a les aules dels diferents centres educatius.Aquests actes tenen el suport i la col·laboració del, el Consell Comarcal del Solsonès, el cos dels Agents Rurals, els ajuntaments de Guixers, Sant Llorenç de Morunys i de La Coma i la Pedra, la UEC l’Afrau i, en especial, l’empresa Knauf de Guixers i l’Oficina Jove del Solsonès., que van arrasar 27.000 hectàrees a la Catalunya Central, i des d’aleshores només s’ha interromput la celebració en dues ocasions.Cada any es planten arbres que contribueixen a restaurar la zona d’on s’ha extret el guix al terme municipal de Guixers.