Fase Nacional de Cros als Jocs Esportius Escolars de Catalunya

Classificacions Individuals:

NOM COGNOM 1 COGNOM 2 CATEGORIA NOM ESCOLA POSICIÓ TEMPS ORIOL ANGRILL CAPDEVILA PREBENJAMÍ Escola El Vinyet 29 2'02" ANDREU LOPEZ RODRIGUEZ PREBENJAMÍ Escola El Vinyet 38 2'13" LLUC PARCERISSA TRAVESET PREBENJAMÍ ZER Solsonès 42 2'17"











NIL SALA SALAMO PREBENJAMÍ Escola Setelsis 3 2'04" David seoane Balaguer PREBENJAMÍ Escola Arrels 1 7 2'08" TON VILAGINÉS TRAVESET PREBENJAMÍ ZER Solsonès 15 2'16" Adrià Carrasco Subirà PREBENJAMÍ Escola Arrels 1 23 2'25"













NOA VILA TRIPIANA PREBENJAMÍ ZER Solsonès 11 2'15"



JÚLIA NADAL FERNÁNDEZ PREBENJAMÍ ZER Solsonès 16 2'35" ARLET TORRENT PÉREZ PREBENJAMÍ Escola El Vinyet 20 2'41" Arlet Farràs Escoies PREBENJAMÍ Escola Arrels 1 23 2'42" NUNA PARRA SANTAEULÀRIA PREBENJAMÍ Escola El Vinyet 25 3'12"













Aran Badia BOUCHERY BENJAMÍ Escola Arrels 1 7 2'36" Pau Cosenza Rinaldi BENJAMÍ Escola Arrels 1 22 2'48" DENIS SALA SALAMO BENJAMÍ Escola Setelsis 28 2'50"













LLUNA MALE FERNANDEZ BENJAMÍ Escola Setelsis 21 3'00" Noa Obiols Montilla BENJAMÍ Escola Arrels 1 25 3'07" LINET AVI JIMENEZ BENJAMÍ Escola Setelsis 27 3'10" ADA VILADRICH LEMA BENJAMÍ Escola Setelsis 31 3'15"



TAÍS MOLAS SERENA BENJAMÍ Escola Setelsis 19 2'58" JUDIT SANCES MATEUS BENJAMÍ Escola Setelsis 30 3'14"













Àlex Vila Serena ALEVÍ Escola Arrels 1 27 4'14" Èric Rodríguez Moreno ALEVÍ Escola Arrels 1 35 4'20" ORIOL RODRIGUEZ PRADO ALEVÍ Escola Setelsis 45 4'46"



NIL ALTARRIBA SOLA ALEVÍ Escola Setelsis 4 3'40"













NOA VILADRICH BUENO ALEVÍ Escola El Vinyet 2 4'01"





CAROL AVI JIMENEZ ALEVÍ Escola Setelsis 41 5'32"

Classificacions Equips:

Diumenge passat es va disputar la final nacional de cross dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya del present curs. Uns 900 atletes d’ arreu de Catalunya van gaudir de la diada dels Jocs Esportiu Escolars.Les curses, gaire bé totes, per any de naixement van ésser molt renyides. Tot seguit en podeu observar les classificacions finals dels prop de trenta participants del Solsonès on cal destacar la meritòria segona posició la Noa Viladrich Bueno (Aleví Femení 2012 de l’ Escola Vinyet) i la tercera posició del Nil Sala Salomó (Pre Benjamí Masculí 2016 de l’ Escola Setelsis).Noa Obiols Montilla Escola Arrels 1LLUNA MALE FERNANDEZ Escola SetelsisLINET AVI JIMENEZ Escola SetelsisÈric Rodríguez Moreno Escola Arrels 1Àlex Vila Serena Escola Arrels 1ORIOL RODRIGUEZ PRADO Escola Setelsis