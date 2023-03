Aquest mes de març el C.P. Solsonès hem donat el tret de sortida a les competicions de laparticipant el 19 de març aamb els nivells 1 fins al 4 i el 26 de març aamb els nivells 5 fins al 7.Així doncs, el, va ser el torn de la Montse, l’Ares, l’Alba, la Sara, el Moisès, l’Ona, l’Elna i la Tate. Tots i totes elles van executar el seu disc amb agilitat, rapidesa i demostrant tot l’entrenament que hi ha darrere. És per aquest motiu que vam assolir molt bones puntuacions, un incentiu de motivació per l’evolució personal. A més, d’obtenir pujar alD’altra banda, el, el CHPA Cadi, a la Seu d’Urgell va acollir l’Open de Formació nivell 5-6-7. En aquesta ocasió la Mariona, la Núria i l’Ariadna tot i els nervis i tensió que apareixen en un ambient de competició, van demostrar el seu esforç, constància i treball diari.Des d’aquí volem felicitar a tots els patinadors i patinadores i els encoratgem a continuarendavant per la pròxima!