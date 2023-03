​Lleida Esportiu “B” 3 - 1 CF Solsona

El trio arbitral amb els capitans. Foto: Pau Llàcer

Fitxa tècnica del CF Solsona:

El primer equip del CF Solsona iniciava diumenge passat, 26 de març,, on realment els solsonins ja no es juguen res ja que estan matemàticament salvats.Els solsonins, doncs, es desplaçaven, un equip amb molts joves. En la primera mitja hora de partit els escapulats gaudien d’importants ocasions a conseqüència dels espais buits que es generaven entre la defensa i el mig camp lleidatans, a més dels errors defensius dels del Segrià. Hug i Modestas eren els qui tenien aquestes ocasions sense sort.Tot i això,enllaçant jugades per les bandes arribant a generar poc perill, a excepció d’un xut de Juan Martín que anava a un dels pals de la porteria defensada per Soria.Abans d’arribar al descans, els escapulats tornaven a tenir, mitjançant Modestas que, a passada de Soria i d’Hug, enviàdos xuts fora dels tres pals.semblava que els nostres s’havien d’avançar en el marcador i així fou en el minut 48, on, en una recuperació a zona alta, el Roger Ribera va aconseguir batre la porteria rival amb un xut creuat des de la frontal de l’àrea.els locals volien tenir més el control de la pilota per realitzar jugades amb perill i ho aconseguien al minut 58 mitjançant un xut del local Thomas que parava Soria, però que Abdoul, en el rebot, aconseguia anotar. Així doncs, s’establia l’empat a un en el marcador.A partir del gol del filial lleidatà, va haver-hi alguna ocasió puntual dels nostres mitjançant el Guiu Montaner i l’Àlex Garcia, però no es concretaven, mentre que els lleidatans es creixien i cada vegada arribaven amb més perill a la porteria de Soria.Quan semblava que el partit acabaria amb taules en el marcador, ja en l’últim minut del temps reglamentari, un xut de Juan Martín, que tocava lleugerament Hug Plans, acabava al fons de la xarxa de Soria, que es veia vençut pel breu canvi de trajectòria de la pilota.També fou un xut amb canvi de trajectòria de la pilota, ara a causa del vent, que sorprenia el porter solsoní i feia imposar-se els lleidatans per 3 gols a 1., últim classificat de la lligueta de salvació, que necessitarà els tres punts per tal de tenir possibilitats per a aconseguir la salvació.Alineació CF Solsona: Dani Soria, Ignasi Ballarà, Adrià Barniol, Sergi Vendrell, RogerRibera, Guiu Montaner, Modestas Melnikas (61’), Hug Plans, Aniol Serra, Dídac Espugai Àlex Garcia (77’).Suplents: Artem Melnyk (77’) i Alae-Eddine Bensaga (61’).Targetes grogues: Adrià Barniol (59’) i Ignasi Ballarà (89’).Entrenadors: Eduardo San José i David JarayAuxiliar fisioterapeuta: Joan AlguéDelegat de l’equip: Pau Llàcer