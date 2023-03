Carme Ruscalleda: «La mel té molt més història que el pa amb tomàquet»

Lliurament de l’Abella Rinerenca a Auba Decoració

“Em sembla molt adequat potenciar el tema de la mel, un producte molt nostrat, els catalans hem fet patrimoni del pa amb tomàquet però en realitat la mel té molta més història gastronòmica”. La cuinera catalana Carme Ruscalleda, convidada d’honor de la 6a edició de la Fira de la Mel de Riner, celebrada aquest diumenge al Santuari del Miracle, ha posat en valor aquest producte, saludable i amb grans qualitats alimentàries i culinàries, i que ha estat l’eix vertebrador de l’oferta i de les activitats paral·leles de la fira. Ruscalleda ha destacat també que activitats firals com la de Riner “contribueixen a que el petit productor del territori, que no té al darrere el paraigües d’una gran empresa, pugui tirar endavant”. La prestigiosa xef s’ha mostrat també “gratament sorpresa” pel valor monumental i històric del Santuari del Miracle.De la seva banda, Joan Solà, alcalde de Riner, ha dit que la fira, a més d’esdevenir “un referent en l’àmbit de la mel i l’apicultura”, és ja una “activitat plenament consolidada, amb un creixement sostingut del nombre de parades, de visitants i d’activitats”. Solà ha destacat “tant l’assistència de visitants registrada avui diumenge com el nombre de participants de la jornada tècnica d’ahir”. Solà ha incidit en que la mel és “un producte relacionat amb el medi ambient, la cultura, la sostenibilitat, la defensa de les abelles, les nostres arrels... uns valors amb els quals a Riner ens sentim plenament identificats”.La Fira de la Mel de Riner ha tingut lloc aquest diumenge, 26 de març, amb 35 paradistes de productes artesans i de proximitat i una dotzena d’activitats paral·leles. Entre les novetats d’enguany, destaca el maridatge de música i gastronomia amb quatre tipus de mel i quatre cançons interpretades en directe pel duet Sal & Pebre. Aquesta iniciativa pionera ha comptat amb una quarantena de participants, els quals han pogut degustar 4 varietats de mel (de romaní, de lavanda, de mil flors i de bosc d’alzina), acompanyades amb les explicacions de Joan M. Llorens, president de l'Associació Amics de les Abelles.Un dels actes centrals de la jornada ha estat el lliurament del guardó L’Abella Rinerenca, acte que ha tingut lloc l'Ajuntament de Riner i que ha anat a càrrec de la mateixa Carme Ruscalleda. Enguany la guanyadora ha estat l’empresa Auba Decoració, “pels seus 25 anys de trajectòria i la seva gran implicació amb el municipi de Riner”. Aquesta firma de Freixinet, especialitzada inicialment en la fabricació d’escales i baranes, a partir de la crisi del 2008 va saber reinventar-se i “obrir nous horitzons tot fabricant i oferint nous serveis i productes únics, com poden ser mobles o taules”.Altres activitats remarcables han estat les degustacions de tapes elaborades amb mel, exposicions, rutes guiades, jocs infantils i tallers familiars. També s’ha portat a terme una jornada de portes obertes al pati i espais museïtzats de la Casa Gran, a l’Espai Barroc i a l’Espai Natura. Igualment, s’han pogut veure les exposicions “El Patrimoni etnogràfic de les abelles i la cultura antiga de la mel” i “Toquem Fusta” i “Arquitectura i paisatge rural”.Prèviament a la fira, ahir dissabte va tenir lloc la Jornada Tècnica de la Mel, adreçada a apicultors i professionals d’aquest sector, amb una xerrada informativa sobre projecte Redicat (centrat en la protecció de les abelles i la sensibilització social sobre aquest tema), una conferència sobre el control integral de la vespa asiàtica i els mètodes per a reduir els seus efectes sobre el medi ambient, l’apicultura i l’agricultura, la presentació del projecte “Bassadòria” d’accions al servei dels espais agroforestals del Solsonès i rodalies i un tast de begudes elaborades amb mel.L’oferta que els visitants han pogut trobar a la Fira de la Mel inclou mel i altres productes derivats de l’apicultura, aliments diversos (formatges i altres lactis, embotits, fruita, verdures), licors i caves, cistelleria, llibres, objectes de fusta, llibres i contres, bijuteria i material per a l’apicultura.