Després de quatre anys d'estudis i més estudis sobre el model de recollida de residus a implantar a la Comarca, el Consell Comarcal del Solsonès va convocar a les 11 alcaldies afectades (queden fora els municipis de Solsona i els tres de la vall de Lord).

"Tothom va a Solsona i, per tant, que aprofiti el viatge per tirar les escombraries, amb l'argument de la sostenibilitat."

Fa un parell d'anys, es va apostar perDe fet aquesta opció va tenir el vistiplau al Consell d'alcaldies.Per raons que desconeixem, al cap d'un temps se'ns presenta un altre estudi. Aquesta vegada ferCom es pot comprendre, aquest sistema té uns costos elevadíssims tenint en compte l'extensió i disseminació de les masies del Solsonès.Arribem a dimecres, se'ns plantejaAra resulta que el millor seria ubicar 6 grans illetes tancades al voltant de Solsona. L'argument és el següent: Tothom va a Solsona i, per tant, que aprofiti el viatge per tirar les escombraries, amb l'argument de la sostenibilitat.Ara resulta que tota la comarca va a Solsona. D'entrada els habitants de municipis sencers com La Molsosa ni s'hi acosten, o els de Pinós que només hi van els dels Nuclis d'Ardèvol i Sant Just, però no els dels altres tres ( Vallmanya, Pinós i parcialment Matamargó). També trobaríem exemples a altres municipis perifèrics.La solució per tots aquests afectats és queamb els quals ni se'ls ha consultat. Pilotada endavant i embolica que fa fort.A banda d'això,I els usuaris de segones residències, que faran?No vull ser malpensat, però no serà que amb aquest sistema els que tindríem son els voltants de Solsona endreçats, cosa que ara no passa?Centralitzar-ho tot a Solsona? Posats a fer, tanquem les escoles rurals, ja poden anar tots els alumnes a Solsona, o no cal que fem instal·lacions esportives, total podem anar tots a Solsona a fer esport.com el dels sous del personal, la distribució d'arquitectes i serveis tècnics, el Centre Sanitari per citar-ne alguns, ara tenim la cirereta del pastís.Senyors i senyores que dirigiu el Consell Comarcal del Solsonès, queden dos mesos per a les eleccions vinents.. Vindran temps millors.Xavier Vilalta, alcalde de PinósPinós, 24 de Març de 2023