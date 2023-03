​Inscripcions obertes als exàmens d’anglès de Cambridge a Solsona

L’Ajuntament de Solsona obre dilluns el període d’inscripcions per examinar-se a la ciutat de les proves oficials d’anglès de Cambridge, que enguany s’han programat per al 10 de juny. Hi ha temps per cursar la inscripció i fer-ne el pagament corresponent fins al 24 d’abril.Van prendre part a les proves de nivell prèvies o mock exams, de caràcter voluntari, 85 persones. A partir de dilluns, qui estigui interessat a presentar-se a l’examen pot inscriure-s’hi a través de l’escola o una acadèmia, o bé directament mitjançant el correu electrònic cambridge@ajsolsona.cat . En cas que sigui necessari un format d’examen adaptat, cal indicar-ho i fer la inscripció abans del 12 d’abril.El consistori solsoní ha renovat enguany el certificat com a centre examinador de Cambridge, un servei que ofereix la regidoria d’Educació des del 2016 per incentivar l’aprenentatge de la llengua anglesa entre la població. L’any passat 59 alumnes es van examinar a través de la convocatòria municipal, que és tècnicament gestionada per Maria Claret i Sara Malé.Des de Cambridge Lleida es demana, motiu pel qual no es descarta que s’anul·li la prova per a algun certificat. En aquest cas es retornaria l’import pagat. Els preus de la convocatòria d’enguany són els següents: Young Learners:Starters: 64 €Movers: 65 €Flyers: 68 € KET (A2): 99 € PET (B1): 109 € FCE (B2): 197 €