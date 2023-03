​La biblioteca solsonina convoca les famílies a un laboratori de poesia

Diuen que la poesia, com la música, ajuda a domesticar les feres. Aquest és el repte que es planteja en el laboratori de poesia que la biblioteca Carles Morató organitzaper a famílies amb infants a partir de 4 anys. És una proposta gratuïta amb inscripció prèvia.Després de l’èxit de l’activitat el 2019 en el marc del Mes de la poesia, la biblioteca solsonina torna a organitzar el taller titulat “Paraules per a domesticar les feres”, inspirat i adaptat dels laboratoris de lectura de la biblioteca Roca Umbert de Granollers.en la primera caldrà endreçar unes poesies, que a la vegada són endevinalles, i localitzar els animals que s’hi amaguen; en una segona part de lectura, es descobriran contes on apareixen els animals i, finalment, en una part més creativa, els participants podran construir el seu propi animal amb material reciclat. Les famílies que estiguin interessades a trobar aquestes bèsties entremaliades per endreçar-les i tornar-les al seu lloc poden inscriure’s a la biblioteca.