​La Vall de Lord busca empreses que vulguin reduir la seva petjada de carboni invertint en gestió forestal

Intercanvi d'experiències forestals al nord del Solsonès en el marc del projecte Sylvonatur Foto: Mar Martí

Una finca a la Vall de Lord on s'ofereix fer gestió a canvi de 'crèdits climàtics' Foto: Mar Martí

Sant Llorenç de Morunys - Buscar diners del món empresarial per finançar una gestió forestal multifuncional basada en la promoció de l'aigua, el carboni o la biodiversitat. Aquest és el repte del, que ha creat els anomenats 'crèdits climàtics' perquè empreses i entitats puguin compensar la seva petjada de carboni invertint en projectes de gestió forestal. En total, s'han creat 8 zones pilot a tot Catalunya, una de les quals a la Vall de Lord, al nord del Solsonès. Aquí"És un projecte revolucionari, un canvi de paradigma", assegura Josep Pintó, vicepresident de l'Associació Forestal de la Vall de Lord.estan compartint experiències aquesta setmana a la Vall de Lord (al nord del Solsonès) i al Parc del Montnegre i el Corredor en el marc del projecte de cooperació transfronterera Sylvonatur. Es tracta d'un dels nou projectes escollits sota la coordinació de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, que té per objectiu realitzar intercanvis d'experiències i coneixements entre les tres associacions forestals -Associació Forestal Vall de Lord, Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor i Sylvestre GDF- que vagin més enllà de la simple gestió forestal productiva.Al Solsonès han pogut conèixer de primera màque s'ha pogut posat en marxa gràcies al projecte Life Climark, que ara es troba en fase de reglamentació i implementació després de cinc anys d'estudi. El projecte té com a objectiu principal promoure una. Per finançar aquesta gestió forestal es proposa la creació d'un mercat de crèdits climàtics. És a dir, que empreses i entitats puguin compensar la seva petjada de carboni invertint en projectes de gestió forestal. Cada projecte estarà valorat amb una quantitat de crèdits determinats, cadascun dels quals tindrà un valor econòmic.En concret, a la Vall de Lord s'ha posat en marxa un projecteL'objectiu és gestionar un total de 107 hectàrees repartides en 14 boscos diferents de pi roig i roures. Es tracta de la zona pilot de Catalunya que té més extensió de terreny. Amb aquestes 107 hectàrees es generen un total de 107 'crèdits climàtics' que valdran 3.363 euros cadascun. En concret, les actuacions que es proposen fer en aquests boscos son aclarides dels boscos adults, millora de l'estructura arbòria i preservació dels arbres singulars amb microhàbitats.L'entitat que promou les actuacions al Solsonès és l'Els objectius que s'han marcat amb les actuacions són millorar la biodiversitat, reduir les emissions de carboni i també incrementar l'aigua que va a parar als rius (aigua blava). El vicepresident de l'Associació, Josep Pintó, explica a l'ACN que es tracta d'un "projecte revolucionari" que suposa un "canvi de paradigma": "Volem fer entendre a la societat que el bosc no és important per allò que produeix sinó per allò en què intervé". És a dir, segons Pintó, "és molt més important la millora que aporta als serveis ecosistèmics, la gestió de l'aigua, el valor paisatgístic i pastoral, que no pas la producció de fusta".De la seva banda,-que son els coordinadors del Life Climark-, explica que aquesta és una manera diferent de gestionar els boscos perquè "integra la biodiversitat i valora tot allò que necessita el territori". A més, també es fa una formació a les empreses de treballs forestals i l'administració fa un seguiment constant perquè "el resultat final tingui en compte els serveis ecosistèmics reals". Cervera relata que el que ha finançat el projecte Life són actuacions demostratives en aquestes vuit zones pilot, però a partir d'ara seran les empreses les que financin les actuacions a partir de la compra dels crèdits climàtics.