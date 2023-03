L'Escola Arrels al concurs HPCodewars​

El dissabte dia 4 de març uns alumnes de CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes, varen anar a Sant Cugat del Vallès per assistir al concurs organitzat per Hewlett Packard “HPCodeWars”.En aquest concurs hi participaven més 100 equips de tota la geografia de Catalunya i havien de resoldre en 3 hores el màxim de problemes possibles dels 33 que se’ls hi donava. No tots els problemes tenien la mateixa puntuació, sinó que aquesta variava en funció de la seva dificultat.Cal dir que dels 105 equips que competien l’equip “SPIDER” de l’Escola Arrels format per l’Oriol Vitutia, el Roger Bajona i el Marc Espuga, varen quedar a la quinzena posició amb 53 punts, és a dir entre els 15% primers.Així doncs, volem agrair des de l’Escola l’esforç que estan fent aquests estudiants en els estudis que cursen i la predisposició que han tingut per anar en aquest concurs i demostrar les seves capacitats.