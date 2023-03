​El Casal Popular la Fura organitza un taller per debatre sobre la gentrificació

Us preocupa el vostre territori? Creieu que el cost de vida cada dia va en augment? Segur que intuïu perquè és...! Però, i si us diem que tot forma part d'una mateixa estructura de producció de l'espai?L'única manera que el capitalisme té de créixer és mitjançant el que anomenem "Gentrificació".Que no és més que el procés d'expulsió de les veïnes que no som rendibles per l'especulació i el negoci immobiliari.Què hi podem fer nosaltres? Com podem entendre un monstre tan gran com aquest? I, sobretot, com podem combatre'l?Aquest dissabte 25 de març a 2/4 de 7 hem organitzar un taller per aprofundir en tot això i debatre en com fer-hi front. El taller consta de dues parts. Un joc que ens aproximarà al concepte, i un espai de debat per a treballar-lo. No calen coneixements previs de cap tipus, només ganes de participar.El taller està pensat per a ser divulgatiu i pedagògic, per tant, tothom hi és benvingut! El preu és a la voluntat, hi haurà taquilla inversa.Formem-nos juntes!