Denuncien tres homes per fer abocaments il·legals de residus a Calonge de Segarra i Torà

A mitjans de febrer l'Ajuntament de Calonge de Segarra (Anoia) va informar als Mossos que havien detectat uns abocaments il·legals de residus en una finca de la població. Entre les deixalles hi havia tot tipus de residus domiciliaris, sacs de runa d'obra d'un habitatge, sanitaris vells, caixes, mobles, matalassos, llibres, roba vella, objectes de plàstic i electrodomèstics, entre d'altres.Els agents de la Unitat Regional de Medi Ambient van esbrinar que l'origen del material abocat, provenia d'un domicili de Calaf on estaven fent obres. Els responsables no tenien cap permís de l'ajuntament per fer reformes i en comptes de portar les deixalles a una planta de gestor de residus, les abocaven de forma incontrolada en una finca situada enmig de camps de conreu.Els mossos van informar als responsables que havien de retirar tots els residus de la zona i gestionar-los de forma correcta, per mitjà d'un gestor de residus i/o una deixalleria.Unes setmanes després els agents van comprovar que els autors havien retirat els residus, però en comptes de portar-los tots a la deixalleria, una part d'aquests els van deixar en una àrea de recollida selectiva de la població de Torà.Davant d'això, els mossos van denunciar els tres responsables per realitzar una gestió incorrecta de residus, així com també per no disposar de llicència municipal d'obres.Els fets es van notificar a l'Agència de Residus de Catalunya i als ajuntaments afectats.