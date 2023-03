​El cicle cultural La Llavor s'alia amb el Consell del Solsonès per expandir la iniciativa i descentralitzar-la

Beques Llavor per visibilitzar i promoure el Talent Local

La Llavor és la cita cultural dedicada alque, des del 2021, organitza a Solsona l'associació La Mare Cultural . Ara, el projecte fa un pas endavant amb l'aliança que ha establert amb el Consell Comarcal del Solsonès amb l'objectiu d'expandir el projecte i descentralitzar-lo. La 3a edició de La Llavor surt de Solsona i se celebrarà a dos indrets de la comarca:. Se celebrarà els dies 15 i 22 d'abril i es combinaran concerts -Pol Batlle, Rita Payés, Eduard Gener i Alba Marbà- amb descoberta del patrimoni i gastronomia. També es tornen a convocar les Beques Llavor , uns ajuts de suport a la creació.engegat l'abril de l'any 2021 per l'associació cultural La Mare, que des del 2020 també organitza un festival estival multidisciplinar que combina música, arts escèniques i arts visuals o plàstiques, que se celebra al parc de la Mare de la Font, a Solsona. Enguany La Llavor s'ha aliat amb el Consell Comarcal del Solsonès per poder donar més projecció al projecte i descentralitzar-lo. D'aquesta manera, el cicle es converteix en itinerant i cada any se celebrarà en diferents indrets del Solsonès.En aquest sentit, la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès,, ha explicat que l'ens organitzava abans de la pandèmia un cicle anomenat TR3SORS , que combinava música, patrimoni i gastronomia. Un cop es van plantejar la represa del cicle després de l'aturada forçosa per la covid, van veure que "el cicle La Llavor treballa en la mateixa línia que ho feia el cicle TR3SORS i, a més, s'organitza des d'una entitat del territori". Per això, el Consell ha decidit deixar de programar TR3SORS i donar suport a La Llavor: "Ens ha vingut a despertar La Mare Cultural i nosaltres hem obert els ulls amb aquesta Llavor", ha exposat Alarcón.En aquest punt la programació anirà a càrrec del cantautor de Gavà Pol Batlle, que presentarà 'Salt Mortal' (2022), el seu primer àlbum en solitari després de tancar etapa amb el grup Ljubliana and the Seawolf. Pol Batlle estarà acompanyat de la veu de Rita Payés. Per cloure l'actuació s'oferirà una degustació de menjar típic de Navès com son els pèsols negres, entre d'altres.Aquí hi haurà una actuació doble dels solsonins Eduard Gener i Alba Marbà. D'una banda, Gener presentarà 'Swing de comarques', un al·legat al músic comarcal autodidacte amb punts de blues, gòspel i ritmes ràpids. De l'altra, Alba Marbà presentarà el seu primer treball discogràfic en solitari, 'Dona'm la música'. Pel que fa al component gastronòmic, la jornada comptarà amb la col·laboració de la cooperativa Territori de Masies.En concret, els concerts tindran un preu de 12,5 euros el del 15 d'abril i de 15 euros el del 22 d'abril. El pressupost del cicle La Llavor suma 11.000 eurosAmb el propòsit de donar visibilitat i promoure el talent local, es tornen a convocar les Beques Llavor. Es tracta d'unsamb el suport de la Diputació de Lleida i l'Institut d'Estudis Ilerdencs. En aquesta ocasió els músics beneficiats són Alba Marbà i Pol Batlle. En el cas de Marbà, la beca li permetrà materialitzar les activitats de promoció del seu nou àlbum, com ara el disseny del CD, l'elaboració d'un dossier professional i la realització d'un videoclip. D'altra banda, Batlle i la seva banda s'acolliran a una residència artística al Teatre Comarcal de Solsona durant tres dies que els permetrà preparar l'espectacle que els acompanyarà durant la gira de presentació del disc.