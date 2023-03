El Cicle Gaudí porta «Suro» a Solsona

Una de les cintes triomfadores als darrers Premis Gaudí, 'Suro' arriba al teatre comarcal el divendres 24 de març. El director basc Mikel Gurrea firma un drama rural ambientat en una explotació surera de l'Alt Empordà.El Cicle Gaudí porta a Solsona la pel·lícula Suro (2022), de Mikel Gurrea, que explora les contradiccions de les noves generacions de joves a partir de la història d'Helena i Ivan, una parella jove que deixa la ciutat i somia en una nova vida justa i sostenible en heretar una explotació de suro a l'Alt Empordà. Però descobriran que els seus ideals xoquen amb la imperiosa necessitat de guanyar diners. L'experiència neorural es veurà desafiada per la duresa de les peculiaritats de la lleva del suro.Òpera prima de Mikel Gurrea, Suro va triomfar en l'última edició dels Premis Gaudí amb estatuetes per a la millor direcció novella, millor protagonista femenina, per a Vicky Luengo, i millor protagonista masculí, per a Pol López. També va rebre dues nominacions als Goya.L'entrada general val 4,5 euros, però hi ha descomptes per a diversos col·lectius (carnet Solsonès Jove, Carnet Jove, socis de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Apropa Cultura...). Les entrades es poden comprar en línia a la plataformai, presencialment, a taquilla a partir de 30 minuts abans de la projecció.El Cicle Gaudí a Solsona és fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Acadèmia del Cinema Català i la regidoria de Cultura per potenciar el cinema produït al nostre país i enriquir l'oferta cultural de la ciutat al llarg de l’any, tot apropant al públic solsoní produccions recents del circuit estable de cinema català.