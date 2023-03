​Animals salvatges en perill durant la Setmana Santa

A la carretera

Atenció especial als esquirols

En camps i en boscos - Cries de cabirol

Separar les cries de cabirol de les seves mares és cruel. Aprèn sobre ells i protegeix- les.

Durant el pícnic - Guineu

Permet que les guineus puguin complir amb la seva tasca important a la natura

La primavera és la temporada de cria pels animals salvatges. Hi ha una activitat frenètica.. Vigila i, si s’apropa un animal salvatge,frena. Els animals necessiten passar per sobre de les carreteres en cerca d’aliments.Respecta’ls. Previndràs accidents i protegiràs els animals.Els esquirols travessen la carretera alertats per l’augment de les persones a la natura ipreocupats per aconseguir aliments per les seves cries. Atenció! No hi ha prou amb frenar el teu cotxe!Els esquirols són animals nerviosos. Sovint ja estan a l’altre costat de carretera, tu acceleres i en aquell moment s’ho repensen i tornen a la via. Els resultats són terribles. No només que sota les rodes del teu cotxe acaba la vida d’un animal. Les cries de l’esquirol, que en aquest temps depenen de la seva mare, es moriran abandonades.Si trobes cries de cabirols deixa-les tranquil·les i aparta’t en silenci, indiferentment de comde minúscules i fluixes que et semblin. Els cabirols neixen així iLa seva mare els cuida. Quan neixen els neteja perquè no facin olor. (Fins i tot es menja elsseus excrements perquè no atreguin l’olfacte agut dels depredadors.) Ja que la mare sí quefa olor s’allunya de les cries. Les vigila i s’apropa només per donar-los llet i tornar a netejar-los o, si cal, per fer fora una guineu.Sovint les mares no accepten les cries acariciades per unapersona i aquestes moriran.Què boniques són les guineus! I quina il·lusió ens fa si s’apropen a nosaltres demanantmenjar. Si us plau, siguis responsable. No els donis de menjar i no deixis les restes del teupícnic a la natura.La funció d'una guineu és generar equilibri a la natura.. Si una guineu s’acostuma a menjar de les persones buscarà unavida còmoda a prop de nosaltres. La seva vida i la funció important a la natura esdepreciarà.Si us plau, fes que aquesta Setmana Santa no resulti en animals orfes i videsmenyspreades. Sigues respectuós o respectuosa amb els animals salvatges. I ensenyaaquests valors als teus fills o filles. Perquè protegir els animals és cosa de tots nosaltres.