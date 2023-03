Francesc Riu tornarà a encapçalar la llista de Piteus per Sant Llorenç

Després de l'anunci fa uns dies de què Piteus per Sant Llorenç es tornàven a presentar a les eleccions municipals, ara ja estan en disposició de dir quins seran els integrants de la llista:1- Francesc Riu Canudas (Alcaldia, Medi Ambient, Urbanisme i Comunicació)2- Joan Subirana Vila (Comerç, Turisme, Ensenyament i Esports)3- M. Angela Sala Pintó (Festes, Joventut, Entitats i Participació Ciutadana)4- Josep Genís Picallo (Indústria, Energia i Noves Tecnologies )5- M. Carme Bofarull Conto (Serveis Socials i Habitatge)6- M. Isabel Pujol Garcia (Sanitat i Recursos Humans)7- Gemma Sanchez-Migallon Pérez (Contractació i Suport Alcaldia)8- Amadeo Cristià Cerezo (Hisenda i Cultura) 9- Ferran Ginestà Vila (Suport Turisme i Cultura) 10- M. Mercè Ibran Del Junco (Suport Medi Ambient i Serveis Socials)A més d'aquestes 10 persones, compten amb el suport extern d'altres perfils per reforçar algunes de les regidories previstes.La Llista és un mixt entre continuïtat de l'actual projecte (5 integrants continuen de la passada legislatura) i nous perfils amb moltes ganes de treballar per millorar Sant Llorenç. S'han provat de reforçar sobretot aspectes on creuen que els ha faltat dedicació i projectes (Comerç, Indústria, Noves Tecnologies, Habitatge I Entitats), i també es reforcen camps que creuen seran fonamentals com és el tema de Sanitat i Turisme.En els pròxims dies elaboraran el programa electoral a partir de les aportacions dels diferents integrants, així com de totes les coses que puguin aportar els diferents veïns ja sigui comentant-ho als integrants de la llista o enviant un correu a peraipoble@qmaii.com