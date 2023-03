L’Ajuntament de Solsona revalida el reconeixement a la transparència amb el Segell Infoparticipa

L’Ajuntament de Solsona ha revalidat,amb el Segell Infoparticipa. Aquest dilluns l’alcaldessa, Judit Gisbert, ha rebut el guardó que atorga elde la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en un acte celebrat a la sala d’actes del Rectorat.El portal municipal solsoní ha rebut, en haver superat 47 dels 52 indicadors que s’avaluen de les pàgines web institucionals, basats en la Llei de transparència del 2013. En el cas dels municipis d’entre 5.001 i 10.000 habitants, s’exigeix un mínim del 85 per cent d’indicadors positius. El consistori solsoní és un dels 135 de tot Catalunya que han estat reconeguts, juntament amb deu consells comarcals i tres diputacions.En la seva desena edició, el Segell Infoparticipa és considerat un. El grup de recerca ComSET, dirigit pel catedràtic Armandn Balsebre, realitza un informe anual que analitza la informació que els webs ofereixen dels representants polítics –i si es facilita espai per a l’opinió de l’oposició–, de la gestió dels recursos col·lectius i econòmics i del municipi, així com les eines de participació ciutadana que es proporcionen, entre d’altres. Elsresultats es poden consultar en el mapa Infoparticipa L’acte de lliurament del Segell Infoparticipa va ser presidit pel rector de la UAB, Javier Lafuente, i va tenir la participació del secretari de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran, David Rodríguez.