Trobada de voluntaris i voluntàries de Creu Roja El Solsonès

Taller de risoteràpia

Acte d'agraïments

La Sala d'Actes del Casal de Cultura de l'Ajuntament de Solsona va ser l'escenari el passat 18 de març de l’acte de reconeixement al voluntariat de Creu Roja El Solsonès, on van participar-hi unes 15 persones. L'acte va estar precedit d'un taller de risoteràpia, que es basa en treballar el riure per enfortir els lligams de grup i va finalitzar amb un dinar de germanor.Creu Roja El Solsonès compta amb uns 40 voluntaris i voluntàries que fan possible la tasca social als 14 municipis de la comarca.