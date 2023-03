Anna Seuba i Esther Espluga, noves components de la candidatura d’ERC Solsona

De trajectòries àmplies i vinculades al terreny social

La perspectiva de gènere per canviar-ho tot

La confiança en la feina feta

Amb la suma de dues figures dones coneixedores de diferents realitats locals, l’equip de Gisbert es referma en l’empoderament femení i el lideratge de les dones com a catalitzador del canvi i el progrés.són les noves membres de la candidatura d’ERC Solsona per als comicis d’enguany. Nascudes a Solsona, Espluga i Seuba s’adhereixen la llista de Gisbert amb el convenciment d’un lideratge ferm i la motivació de fer equip i bona feina. “L’experiència de govern i una alta capacitat cohesionadora ens aplanen el camí i fan de l’entrada en el treball municipal una decisió engrescadora”, coincideixen ambdues. En aquest sentit, tant Espluga com Seuba asseveren tenir clar per a qui cal treballar i des d’on fer-ho i, en aquest compromís, la ciutadania, la proximitat i els espais de participació hi són manifestos. “Sentir-me part d’aquest equip em dona energia i força per participar activament en la política municipal”, considera Seuba.Per la seva banda, Espluga expressa que “ara és el moment, per ganes i dedicació”, atès que les circumstàncies vitals l’acompanyen.destaca per una carrera professional vinculada en els àmbits de la comunicació i el tercer sector —amb més de vint anys d’experiència en el darrer camp citat. Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Espluga és periodista de professió i actualment exerceix com a tècnica de projectes en una entitat local dedicada a les malalties neurològiques. En el seu periple com a periodista, en ressalta el, de la qual va ser-ne la primera directora. “La meva trajectòria professional, ja sigui com a periodista en mitjans locals i comarcals com en empreses del tercer sector, m’ha permès conèixer i recollir inquietuds ciutadanes”, assenyala Espluga.Així mateix, la periodista solsonina afegeix que “la comunicació i la informació pública ens permeten acostar-nos a la ciutadania i explicar per a què hi som”.Tanmateix, la nova integrant. En aquests moments, ésEn aquesta direcció, el perfil d’Espluga es tradueix per a Gisbert en “una visió experimentada gràcies a una carrera laboral lligada al treball amb les persones”. “El criteri i l’enteresa de l’Esther són ingredients indispensables per dur el projecte a bon port i la fan plenament vàlida per fer aportacions rellevants de cara a la conformació d’un nou govern municipal”, rebla l’alcaldessa.es perfila en una línia versàtil i polivalent, atesa la seva vinculació en els sectors del treball social, esportiu i associatiu. Seuba destaca per unaEn aquest sentit, Seuba és diplomada en Educació Social per la Universitat de Lleida (UdL) i té els postgraus en Mediació en l’àmbit socioeducatiu (UAB) i en Malaltia crònica i trastorns delcomportament infantojuvenil (UAB). En aquesta línia,, entre altres, si bé avui dia treballa com administrativa.ÇAixí mateix, cocapitaneja el Centre d’Esquí la Bòfia, on també imparteix formació en esquí alpí i telemark. “Em considero una persona implicada socialment, no tan sols per la feina, sinó també pels meus interessos i conviccions. El fet d’haver pogut treballar directament amb projectes socials m’ha possibilitat conèixer de prop realitats diferents que fan de Solsona una ciutat diversa i oberta”, explica la nova membre de la llista republicana.En relació amb la dimensió associativa, Seuba ha estatcol·lectius dels quals és sòcia, juntament amb el Club d’Esquí La Coma. Segons Gisbert, no hi ha dubte que “l’Anna és una persona preparada i participativa, activa en els espais associatius i compromesa amb el treball comunitari. Admiro la seva empenta i la vull al meu equip”. Per la seva banda, Seuba constata una estimació innegable a la seva ciutat natal: “Porto Solsona al cor, és casa i és vida per a mi.Estic molt il·lusionada per continuar treballant, però, en aquesta ocasió, des d’una altra esfera més integral i al costat d’una persona com la Judit”.L’equip republicà treballa amb una constant inamovible: la perspectiva de gènere. Segons Parcerisa, el segon de Gisbert, “companyes com l’Esther, l’Anna, la Maria i la Judit ens faciliten l’obertura de mires i ens empoderen a mirar-nos-ho tot amb ulleres violeta”.Així mateix, la cap de llista considera que el fet “que t’acompanyin dones d’edats diverses i amb personalitat, iniciativa i preparació m’empodera a entomar la responsabilitat amb decisió i força”. De fet, tant Seuba com Espluga s’incorporen al projecte republicà convençudes de la vàlua de l’alcaldable: “La Judit té una gran capacitat aglutinadora i cohesionadora, tant de cara als que ja la coneixem, com per als desconeguts. Estic segura que farem un bon equip”, assenyala Espluga.Amb tot, les dues integrants s’identifiquen amb valors republicans i d’esquerres. És per això que ambdues se senten afines al projecte republicà i a la feina feta fins ara. En aquest sentit, Espluga i Seuba apreuen la comesa del govern municipal en el darrer mandat i en subratllen “el treball del dia a dia del consistori i la cura en els detalls a l’hora de fer dels espais públics llocs més amables i respectuosos per a tothom”.Així mateix, Espluga fa èmfasi en fites assolides en termes de comunicació i transparència, com: “La catalització de la ràdio com a plataforma de creació de podcasts ideats per joves solsonins és una fita distingible”, matisa. Per la seva banda, Seuba recalca l’esforç a l’hora de. Amb tot, ambdues components reconeixen la tasca ingent de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona a l’hora de crear ocupació al territori. Així i tot, i amb la mirada posada al futur, consideren que cal obstinar-se en la retenció del talent local i la creació de llocs de treball qualificats, tot afavorint l’accés dels i les joves a l’habitatge.Amb tot, l’alcaldessa assenyala que ben aviat es donarà a conèixer la totalitat de components de la llista en un acte obert a la ciutadania. Així mateix, el grup municipalencara els últims mesos de campanya electoral amb l’enllestiment dels punts programàtics.