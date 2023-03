​L'oposició força un ple extraordinari per resoldre la situació de les treballadores familiars del Consell

PROPOSTA D’ACORD PER A L’APLICACIÓ PROVISIONAL D’UN COMPLEMENT A LES TREBALLADORES FAMILIARS I LA REGULARITZACIÓ DELS SOUS DE TOTA LA PLANTILLA D’ACORD A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTATConstitueix un fet notori la precària situació de les treballadores familiars de la plantilla del Consell Comarcal del Solsonès, relegades a l’últim pla, sumat a la manca de solucions efectives del govern.Tan les pròpies treballadores familiars com el personal del Consell comarcal han reiterat la seva demanda de solucions urgents per aquesta situació injusta i s’han mostrat cansades d’aquestes circumstàncies, del desgast, i de la falta de compromís real a l’hora de resoldre aquesta demanda.L’executiu del Consell comarcal explica que s’ha contractat el servei d’una empresa externa per dur a terme la valoració objectiva dels llocs de treball, i aquesta evidencia un canvi del sistema retributiu que afecta a tots els llocs de treball de l’entitat. Aquesta valoració, que resta pendent d’aprovar-se, demostra que uns casos s’està retribuint per sobre del que pertocaria i en tota la resta de casos (treballadores familiars incloses) s’està retribuint per sota del que pertocaria en base a criteris objectius, i en el nostre criteri, de justícia.L’aprovació i aplicació d’aquesta valoració de llocs de treball subsanaria el greuge comparatiu que s’està aplicant en les categories més baixes.Resulta evident que la solució a aquesta greu problemàtica passa per trobar una solució que s’ajusti a la normativa, i que a l’hora resolgui l’incompliment normatiu que afecta a la resta de plantilla de personal de l’entitat.Per tot això, el grup comarcal d’Alternativa per Solsona-CUP, proposa l’adopció del següent acords:PRIMER. Aplicar a tota la plantilla del Consell Comarcal del Solsonès, les retribucions bàsiques i el complement de destí previstos en les corresponents lleis de pressupostos de l’estat, amb efectes d’1 de gener de 2023, i per les quanties exactes que marca la normativa.SEGON. Aplicar provisionalment l’import del complement específic assignat a les treballadores familiars, que consta a la valoració de llocs de treball pendent d’aprovació, amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i fins a 31 de desembre de 2023, entenent que l’import que s’abonarà és una quantitat a compte a expenses de l’aprovació definitiva de la valoració de llocs de treball. Aquesta aplicació s’ha de reflectir a la següent nòmina un cop aprovat aquest acord..TERCER. Aquesta aplicació provisional s’ajustarà a l’import que finalment s’aprovi.QUART. Instar al govern perquè aprovi de forma imminent i dins del termini anterior, la valoració de llocs de treball.