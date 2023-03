​Estrena de l’obra «Aigua deshidratada» de la companyia calafina La Diversa

s’estrena l’obra ‘Aigua Deshidratada’ de Francesc Cutchet, guanyador del 1r Concurs de Microtextos teatrals del Casino de Calaf. De la mà de la companyia La Diversa i sota la direcció de Carme Sala, deu actrius calafines i de la comarca s’encarregaran de donar vida als personatges d’aquesta obra innovadora.‘Aigua Deshidratada’ és una obra surrealista on es difumina la línia de temps i el passat, present i futur s’intercalen per sorprendre el seu públic. Una obra de misteri, intriga, amistat i adolescència, ambientada en una trobada de noies a l’institut que ho canvia tot.L’obra es representarà durant tres dies a l’escenari del Casino.Per assegurar-vos la localitat als espectacles cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep). També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu de l’espectacle és de 15 € per als socis i de 18 € per al públic en general. Entrades numerades.