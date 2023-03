Arriba la 4a Edició del Lord Escacs

Torneig open d’escacs per xics i grans a la Vall de Lord

per Setmana Santa. Inscriu-t’hi!

Organitza Lord Natura

Premis

Amb la col·laboració de:

Ritme de joc

Inscripcions

Dissabte, 1 d'abril a Sant Llorenç de MorunysLord Natura és una iniciativa cultural sense ànim de lucre dedicada a l’organització d'esdeveniments i activitats en aquest petit paradís anomenat la Vall de Lord. La divisió Lord Escacs, dins de Lord Natura, té per objectiu promoure l’esport que té menys lesions mitjançant l’organització de tornejos open i altres activitats.Més informació a LordNatura.com.Categoria adults:- 1r premi: Lot de productes de la Vall de Lord, amb la col·laboració dels productors de la vall.- 2n premi: Lot d’elaboració pròpia, per cortesia de Carnisseria Xarcuteria Cal Ton- 3r premi: Mona de Pasqua de pagès per cortesia de Cal PascuetPer cada categoria de nens i sènior:- 1r premi de cada categoria: Trofeu Lord EscacsPremi de participació: Bossa de piteuets per cortesia de Cal PascuetClub d'escacs l'Elefant de Solsona, escola d’escacs Ajedrez Jose Ángel, carnisseria xarcuteria Cal Ton, Forn Artesà Cal Pascuet, ajuntament de Sant Llorenç de Morunys i productors de la vall.Partides a 10 minuts finish per jugador; emparellaments amb sistema suís a 6 rondes.Inscriviu-vos al formulari de lordnatura.com/ca/escacsPreu: 5€, que s’abonen el dia del torneig.Horari9:30 Registre10:00 Inici torneig13:30 Entrega de premis14:00 Finalització