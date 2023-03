​Fènix inicia un nou servei de suport personalitzat a l’aprenentatge

L’associació Fènix ha iniciat un nou servei de suport personalitzat a l’aprenentatge, orientat a la millora del rendiment educatiu i acadèmic dels infants en edat escolar, immersos en un procès oncològic i que sovint, limita l’assistència regular a les classes a causa de les visites mèdiques o de tractamentL’entitat ha signat un acord de col.laboració amb l’empresa de formació de Solsona «Algun dubte?, que presta serveis per a millorar els hàbits d’estudi, fomentar la concentració i millora del nivell acadèmic dels alumnes i que facilita un/una professional en l’especialització d’ensenyament quan Fènix li requereix, per atendre de forma personalitzada, un menor en edat escolar afectat per la malaltia del càncer.El marc de col.laboració d’ambdues entitats, comprèn els programes dirigits a treballar aspectes relacionats amb la formació, el rendiment escolar, l’aprenentatge i la concentració en l’estudi, per seguir el nivell que fixa l’escola de referència de l’alumne i per assolir la màxima competència d’autonomia personal i d’autoestima.L’acord de col.laboració, preveu un mínim de dos dies d’atenció per setmana, d’acord amb els criteris educatius del centre escolar de referència que l’alumne tingui assignat i sense que suposi un cost afegit per la família de l’infant malalt.Amb aquest nou servei, Fènix dona resposta a les problemàtiques que la nostra comunitat presenta, en totes les edats i situacions, insistint amb el missatge que en la lluita contra el càncer no estàs sol. L’associació Fènix es al teu costat.