Elis Colell (Junts per Solsona) presenta la llista completa que l'acompanyarà a les municipals

Elis Colell Foto: Ramón Estany

Àudio:



Per la seva banda, Violant Cervera destacà la proximitat de l’administració local i la visió de conjunt de comarca.

L'Elis Colell va ser la primera candidata per les municipals del 28 de maig del 2023 que es va presentar públicament , i ha estat la primera que ha mostrat la candidatura al complert.Dissabte passat, davant d'una vuitantena de persones que omplien l'auditori de la Sala Polivalent, Colell va presentar l’equip dea les eleccions del 28-M. Ho va fer desgranant els noms i les principals qualitats de cadascun dels membres. Cadascun d’ells va anar col·locant les peces d’un puzle amb el plànol de Solsona simbolitzant la seva aportació al projecte. Tot i que encara no se n’ha definit l’ordre, formen part de la llista de JuntsElis Colell els va definir com un equip amb esperit de servei i unes ganes de treballar elevades. Les seves màximes seran tres C: ciutadania, ciutat i consistori:una Solsona amable on el més important sigui la ciutadania i el seu benestar tant físic com emocional on les persones hi puguin trobar les seves oportunitats per desenvolupar una opció de vida digna estable i feliç on hi hagi una alta oferta d'habitatge de lloguer, on s'hi pugui construir habitatges socials per col·lectius més vulnerables.Una Solsona que aculli els infants, adolescents i joves tenint en compte les seves necessitats i que tampoc s'oblida de la gent gran, un col·lectiu que s'ha de considerar transversalment ja que és molt heterogeni i té unes necessitats i inquietuds diferenciades. Volen també una Solsona sana i saludable, una Solsona esportivament i culturalment activa amb la complicitat de les associacions i entitats amb un teixit empresarial i comercial fort que sigui un dels motors econòmics.Colell reivindicà una ciutat capaç de transformar-se amb projectes urbanístics i de mobilitat ambiciosos però sense oblidar el manteniment seriós dels carrers, dels parcs infantils, dels barris i de totes les infraestructures. No volen un creixement indiscriminat i a qualsevol preu, volen ser una ciutat que evolucioni amb criteris sostenibles i socials i poder accelerar la transició energètica cap a les energies renovables.Volen que el consistori surti al carrer, que s'apropi a la ciutadania, escoltar i intentar trobar les solucions als problemes, dubtes i inquietuds.Colell remarcà que l'equip està obert a qui els vulgui acompanyar en aquest repte. Per això han creat una enquesta virtual on de manera anònima es poden donar les opinions i contactar-hi per correu electrònic.L'alcaldable també va subratllar que són un equip de persones amb moltes ganes de treballar que fuig clàrament dels projectes personals i personalistes, amb l'objectiu comú de millorar Solsona. Colell també va fer una crida per aconseguir que el Solsonès esdevingui "una comarca referent de futur, amb una capital, Solsona, que ha d'exercir com a tal amb orgull, voluntat i dedicació".En aquest sentit, Elis Colell va agrair el suport dels alcaldes de la comarca a l’acte i els va emplaçar a recuperar conjuntament el govern del Consell Comarcal. Entre els assistents, hi havia els batlles de Riner, Joan Solà; Xavier Vilalta, de Pinós; Daniel Rovira, de Lladurs; i Marià Torra de La Molsosa.Va assistir també a l’acte de presentació de dissabte el Secretari d’Organització de Junts,, i hi van intervenir els exconsellers d’Economia i Drets Socials,En una clara al·lusió a la formació independent que encapçala Marc Barbens, Giró parlà de la necessitat de tenir un partit fort al darrera de la candidatura per afrontar la complexitat dels moments que venen.