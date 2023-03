La Fira de la mel de Riner proposa un maridatge de música i mel

Duet Sal i Pebre

Quatre mels, quatre peces musicals. La 6a edició de la Fira de la Mel de Riner, esdeveniment que tindrà lloc el diumenge, 26 de març, ha programat un singular maridatge de música i gastronomia ambSegons Joan Solà, alcalde de Riner, “amb aquesta original iniciativa es vol, en aquest cas la mel, element estrella de la fira”. La Fira de la Mel tindrà lloc el diumenge al Santuari del Miracle a partir de les 10.00 h. Prèviament, el dissabte 25 de març, tindrà lloc la Jornada Tècnica de la Mel, adreçada a apicultors i professionals d’aquest sector.constarà de 4 parts: un tast de mel de romaní acompanyat de la versió de Madeleine Peyroux de la cançó Dance Me to the End of Love; un tast de mel de lavanda acompanyat de la cançó La vita è bella, en versió de Noa; un tast de mel de mil flors acompanyat de la peça Flor de primavera, de La Troba Kung-Fú, i un tast de mel de bosc d’alzina, acompanyat de la cançó Llibertat, de Nil Moliner. Format per Emma Herrada (veu i percussions) i Marc Monsó (veu i guitarres), Sal & Pebre és un duet musical amb un ampli repertori de versions en acústic, des de les clàssiques a les més actuals.La Fira de la mel comptaràUna característica singular del certamen és que els expositors han de portar un o més productes relacionats amb la mel i l’apicultura, excepte els del propi municipi, que poden portar productes artesanals en general.La Fira de la mel oferirà als visitantsde tapes elaborades amb mel, exposicions, rutes guiades, jocs infantils, tallers familiars i el lliurament del guardó L’Abella Rinerenca. També s’ha programat unaal pati i espais museïtzats de la Casa Gran, a l’Espai Barroc i a l’Espai Natura. Totes les activitats són gratuïtes.L’oferta que els visitants podran trobar a la Fira de la Mel inclou —entre altres— mel i altres productes derivats de l’apicultura, aliments diversos (formatges i altres lactis, embotits), licors i caves, cistelleria, llibres, objectes de fusta, bijuteria i material per a l’apicultura.