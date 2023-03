Olius renovarà el parc infantil de la Plaça de l'Olivera al Pi de Sant Just

L'ajuntament d'Olius ha posat a concurs el contracte de subministrament i instal·lació de jocs infantils i zona ombreig per a la renovació del parc infantil de la Pl. de l’Olivera del Pi de Sant Just (Olius)Actualment el parc infantil de la Pl. de l’Olivera presenta un aspecte deteriorat per la qual cosa és necessari la seva renovació tot habilitant una zona d’ombra que el faci accessible durant la temporada d’estiu, atès que sense ombra durant la temporada d’estiu el sol i la calor són massa intensos per estar-hi.Per al finançament de l’actuació la Diputació de Lleida ha atorgat a la corporació en elmarc del Pla de Cooperació Municipal per a Inversions 2022-2023, un ajut per importde 33.711,91€.El pressupost base de licitació és de 33.711,91 euros, IVA inclòs, i els treballs tenen un termini de durada de 2 mesos.Els elements nous es col·locaran en el lloc on actualment hi ha els jocs a renovar. La zona de jocs infantil té una superfície d’ocupació d’aproximadament 178 m².Les estructures mínimes que s’han d’incloure dins l’àrea de jocs,són:Estructura composta de dues torres amb dos tobogans, accessos amb rocòdrom, escales, túnels, passarel·les, panells interactius i finestres.Piràmide de 3,2 metres amb cordes de polipropilè amb ànima d’acer.Cistella de mini bàsquet antivandàlica amb tub rodó i de mides reglamentàries.Rocòdrom emoji. Joc d’escalada de tipus rocòdrom a partir d’una figura de polièster reforçada amb fibra de vidre, amb forma d’un emoji, de construcció autoportant.Tanca metàl·lica de colors per parc infantil amb acer zincat al forn amb pintura de polièster.Ombra mòbil de 12x6 amb tela encunyada orgànica de 6x3.