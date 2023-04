Junts per Solsona presenta el Pau Mujal, la Gemma Muntada i l'Eduard Farrés

PAU MUJAL VENDRELL · 26 anys

La candidatura de Junts per Solsona que encapçala Elis Colell, continua presentant els seus membres. Avui és el torn dels llocs 5, 6 i 7 de la llista.Nascut a Solsona, ha viscut sempre al Vinyet a la Partida de Sant Bernat. Es va convertir en jove emprenedor amb l’obertura d’un negoci de menjar ràpid a domicili. Actualment treballa en una societat agrària on desenvolupa treballs agrícoles i ramaders, el que el converteix en un gran coneixedor del sector agropecuari, un sector amb una importànciaremarcable a la nostra comarca. És soci de l’Agrupació de Defensa Forestal ADF Sol Verd.Graduat en Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural. Amb només 20 anys va entrar a formar part dels Trabucaires de Solsona, considerats els trabucaires més antics de Catalunya. Forma part de la Comissió de festes de Sant Bernat. En l’àmbit esportiu, ha estat vinculat amb el Club Bàsquet Solsona del qual en va ser jugador i entrenador.Entoma la responsabilitat de formar part de la llista d’Elis Colell amb implicació des del primer moment i“La política de Joventut de la nostra ciutat ha de donar resposta a les necessitats immediates dels joves, des de l’educació i la formació fins a l’habitatge i el treball, passant per la salut, el lleure, la cultura, l’esport i la sostenibilitat. Els joves som el present i la garantia de futur del nostre territori, no podem quedar al marge de la política”.Nascuda el 1982 a Odèn, sempre ha viscut a Solsona. Està casada i és mare d’una nena de 4 anys. Des de ben petita ha estat lligada al món de l’esport i ha format part del Club Bàsquet Solsona més de 20 anys, primer com a jugadora i més tard com a entrenadora. Se sent especialment orgullosa d’aquesta faceta, doncs des de ben joves les components del seu equip van lluitar per fer-se un lloc en aquest món que en aquell moment era majoritàriament masculí. Sempre ha lluitat per demostrar que les dones poden fer el mateix que els homes, i ho demostra cada dia treballant com a topògrafa i tècnica de seguretat i salut al món de l’obra pública, on afirma que “la lluita contra les desigualtats segueix vigent”. Des del 2019 és jove agricultora de terres del Solsonès el que la fa una gran coneixedora del sector primari de la comarca i l’entorn rural. Un altre sector dominat per homes on ella no ha dubtat a fer-s’hi un lloc per entendre millor el món de la pagesia.Va marxar de Solsona per formar-se professionalment i un cop assolits els seus objectius va tornar a Solsona per formar una família, perquè segons afirma “la ciutat de Solsona té un gran potencial per descobrir i fer-la gran, tant en qualitat de vida pels més menuts com pels més grans”.Voluntària de Creu Roja durant la seva joventut, és una persona a qui li agrada tenir cura dels altres, per això es va especialitzar en Prevenció de Riscos Laborals. Es considera una persona responsable i discreta.Entre pors i incerteses ara ha decidit endinsar-se en el món de la política i afirma queNascut a Cardona el 1964, és pare de dues filles. Enginyer, emprenedor i actualment empresari de professió, ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit de l'empresa pública i privada, desenvolupant càrrecs de Direcció Tècnica, Direcció Industrial i actualment exercint com a Director General dins la seva pròpia empresa.Ha participat en projectes internacionals arreu del món i és un perfecte coneixedor de laproblemàtica empresarial que es presenta en el nostre territori, així com de les seves mancances que aquest té.Compta amb una àmplia experiència i coneixements en temes de gestió i organització,principalment adquirits pel seu pas en les diferents empreses on ha exercit la seva professió, a més a més de diferents estudis de postgrau realitzats en diferents universitats.A banda de la seva llengua materna, domina i parla amb fluïdesa el castellà, l’anglès i el francès. Forma part de l’Associació d’Empresaris per al Solsonès, de la que en va ser membre de la junta en el seus inicis.Ha participat en projectes empresarials arreu del món i creu que