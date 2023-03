El CF Solsona ja coneix el calendari de la segona fase de segona catalana

Ja es poden consultar els calendaris de la segona fase d’aquesta categoria, amb inici el cap de setmana del 25 i 26 de març de 2023.

La Federació Catalana de Futbol dona a conèixer els calendaris de lliga de la segona fase de tots els grups de la Segona Catalana, exceptuant els de Permanència 2.1, 2.3, 3.3 i 3.4, ja que estan pendents de disputar els últims partits aquest proper cap de setmana.



JORNADA 1 26-03-2023

JORNADA 2 02-04-2023

JORNADA 3 16-04-2023

JORNADA 4 23-04-2023

JORNADA 5 30-04-2023

JORNADA 6 07-05-2023

En aquesta nova fase, hi haurà sis grup que lluitaran per l'ascens. Així mateix, hi haurà fins a 18 subgrups que jugaran per la permanència a la categoria. Tots els equips accedeixen a la segona fase acumulant la puntuació de la primera fase en forma de coeficient, ja que no han disputat el mateix nombre de partits tots els grups.Descendiran a Tercera Catalana els classificats en 4a posició en el cas dels subgrups depermanència de 4 equips, i els classificats en la 5a i 6a posició en el cas dels subgrups depermanència de 6 equips (total 24 equips).ANGULARIA D'ANGLESOLA C.F. A - PARDINYES C.F. ALLEIDA ESPORTIU., CLUB B - SOLSONA, C.F ALLEIDA ESPORTIU., CLUB B - PARDINYES C.F. ASOLSONA, C.F A - ANGULARIA D'ANGLESOLA C.F. APARDINYES C.F. A - SOLSONA, C.F AANGULARIA D'ANGLESOLA C.F. A - LLEIDA ESPORTIU., CLUB BPARDINYES C.F. A - ANGULARIA D'ANGLESOLA C.F. ASOLSONA, C.F A - LLEIDA ESPORTIU., CLUB BPARDINYES C.F. A - LLEIDA ESPORTIU., CLUB BANGULARIA D'ANGLESOLA C.F. A - SOLSONA, C.F ASOLSONA, C.F A - PARDINYES C.F. ALLEIDA ESPORTIU., CLUB B - ANGULARIA D'ANGLESOLA C.F. A