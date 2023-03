A concurs la gestió i explotació de l’estand de venda de botifarres a la llosa de la Fira de Sant Isidre

Queden menys de dos mesos per al major certamen firal del Solsona, la Fira de Sant Isidre, i l'ens organitzador, el Consell Comarcal, ha tret les bases del concurs per la Gestió i explotació de l’estand de venda de botifarres a la llosa.La Fira de Sant Isidre tindrà lloc a Solsona el cap de setmana més proper a la festivitat de Sant Isidre (15 de maig), i que aquest 2023 serà els dies 13 i 14 de maig.L’estand de venda de botifarres a la llosa de la Fira de Sant Isidre és una instal·lació que des de pràcticament les primeres edicions de la Fira, és un punt de venda d’entrepans de botifarra cuites a la llosa i de begudes per tal de donar un servei de restauració dins el recinte firal.La Fira de Sant Isidre de Solsona és un certamen multisectorial on hi participen professionals de diferents sectors exercint un pol important d’atracció de molts visitants d’arreu de la comarca i del país.La gestió i explotació de la instal·lació haurà de tenir en compte les següents especificacions:• Les activitats pròpies de l’estand són la venda d’entrepans de botifarra a la llosa, de begudes i de snacks durant els dies de celebració de la Fira de Sant Isidre de Solsona.• L’adjudicatari de la gestió haurà de desenvolupar lliurement al seu risc i ventura aquestes activitats, prestant els serveis adequats a les característiques de les instal·lacions i a la seva tipologia, d’acord amb la proposta presentada.• Per a qualsevol activitat no habitual ni pròpia del servei que no consti en la proposta presentada s’haurà de sol·licitar prèvia i obligatòriament l’autorització del Consell Comarcal del Solsonès, la decisió de la qual serà sempre vinculant.• Els dies de servei són els que comprenen la Fira de Sant Isidre. Així com també el divendres previ a la seva celebració.• Horari d’obertura: l’horari d’obertura de l’estand de venda de botifarres a la llosa serà el següent:• Divendres previ a la Fira: de 9.00 a 01.00 hores.• Dissabte de Fira: de 9.00 a 01.00 hores.• Diumenge de Fira: de 9.00 a 00.00 hores.• En un lloc visible hi haurà de figurar els productes a la venda i el seu preu, els quals no podran ser superiors als que s’indiquen a continuació:• Entrepà de botifarra a la llosa o de formatge: 4,00 euros.• Aigua: 1,00 euro.• Refresc/cervesa/copa de vi o cava: 2,00 euros.• Bossa de patates i snacks: 2,00 euros.• Per a un correcte funcionament i pel volum de negoci de la instal·lació cal la presència continuada de 10 persones que s’haurà d’incrementar a 25 en les hores de màxima afluència de públic: dinars i sopars, per tal de donar un òptim servei i evitar els temps d’espera dels clients.• Serà preceptiu que l’adjudicatari del servei, sens perjudici del compliment de la legislació vigent en matèria d’assegurances obligatòries, tingui coberta de manera il·limitada la responsabilitat civil pels danys de què puguin ser objecte el públic consumidor de la instal·lació.• La neteja del paviment, barres i mobiliari, serà a càrrec del gestor del servei i s’haurà de realitzar en totes les instal·lacions, amb la freqüència necessària per mantenir-les en condicions òptimes.• El contractista s’ha de fer càrrec dels materials i productes que empri per netejar les instal·lacions, l’utillatge, la maquinària i el mobiliari, com també de la desinfecció, desinsectació i control de legionel·la de l’espai posat a la seva disposició, en compliment de la normativa vigent.• Cal realitzar una gestió ecològica en el tractament de residus, mitjançant la recollida selectiva en origen i trasllat dels residus al lloc que s’indiqui per evacuar-los posteriorment.• L’adjudicatari del servei ha d’assegurar en tot moment la presència d’un responsable de l’explotació amb capacitat per prendre decisions, resoldre qüestions o fer-se càrrec de les reclamacions dels clients, havent de comunicar el seu nom al Consell Comarcal del Solsonès.