Andreu Moreno segueix sumant podis amb la vista posada als Jocs Olímpics d’hivern de Cortina d’Ampezzo – Milà

12 febrer 2023 FIS KSB Slopestyle de GRAU ROIG

Podium Trofeu FIS KSB Sloestyle Grau Roig

18 febrer 2023 URBAN ALPHA SPACE d’ ESCALDES ENGORDANY

Best Line Freeski Urban ALPHA SPACE Escaldes Engordany

25 febrer 2023 THE STAIRCASE 2 Snowpark El Tarter

Podium THE STAIRCASE 2 Snowpark El Tarter

5 març 2023 CTS. CATALUNYA FREESKI-SLOPESTYLE

5 març 2023 OPEN BETULA FREESKI-SLOPESTYLE

Podium Open Betula Freeski-Slopestyle (Port Ainé)

Imatge durant The StairCase 2 Snowpark El Tarter

El solsoní, del Club Esquí Solsona , continua la seva ascensió en les competicions de Freeski – Especialitats BIG AIR i SLOPE STYLE amb la vista posada en els propers Jocs Olímpics d’hivern de Cortina d’Ampezzo – Milà.Aquesta temporada segueix aconseguint molt bons resultats arreu, tant en competicions estatals, com en les proves de Copa d’Europa on participa.Aquests son els resultats obtinguts fins a dia d’avui:1er Andreu Moreno Coll (CAT)2on Joe Cuesta (USA)3er Fausto Vincitorio (ARGENTINA)1er Best Line del festival freeski – Andreu Moreno Coll1er Henry Harlaut (SWE)2on Andreu Moreno Coll (CAT)3er Enric Font (CAT)1er Andreu Moreno Coll (SOL)2on Urko Yarza Olaberria (MAC)3er Aitor Lucas Puertas (MAC)1er Andreu Moreno Coll (SOL)2on Urko Yarza Olaberria (MAC)3er Alvaro Santos (MAC)L’Andreu és l’únic representant masculí de la, que participa en el circuit de lai, en les modalitats de Big-Air i Slopestyle.Aquesta temporada, fins al dia d’avui, ha participat en 6 curses d’aquest circuit.El seu millor resultat ha estat un 7è lloc en les classificatòries del Slopestyle de La Clusaz(França) el passat 1 de febrer de 2023, i obtenint un meritori 22è lloc en la classificació final absoluta.La temporada encara no ha acabat, i encara hi ha possibilitat d’aconseguir més resultats demèrit.